Neuvojen kysymisen jälkeen lompakko katosi käsilaukusta – Itä-Uudenmaan poliisi tutkii neljää naisiin kohdistunutta varkautta

Kaupunki

Neuvojen kysymisen jälkeen lompakko katosi käsilaukusta – Itä-Uudenmaan poliisi tutkii neljää naisiin kohdistu

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa tutkivansa neljää eri tapausta, jossa vanhemmilta naisilta on viety lompakot. Poliisin tiedossa olevat tapaukset ovat tapahtuneet maanantaina 28.1. Järvenpäässä, tiistaina 29.1. Vantaan Korsossa ja perjantaina 1.2. Tuusulassa ja Järvenpäässä.



Tilanteissa tuntematon mies on lähestynyt naisia kädessään kartta tai muu paperi ja kysellyt neuvoja. Tämän jälkeen naiset ovat huomanneet lompakkonsa hävinneen käsilaukusta.



Poliisin tiedotteen mukaan epäillyn tekijän tuntomerkeiksi on ilmoitettu tummaihoinen, pienehkö, hoikka, ja ettei hän puhunut suomea.