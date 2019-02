Kaupunki

Helsinki päästää autoilijat pysäköimään puistoon Töölössä, muitakin väliaikaisia parkkialueita tulossa

perustaa runsaan lumentulon vuoksi väliaikaisia pysäköintialueita, joista ensimmäinen avautui maanantaina Hesperian puistossa Etu-Töölössä.Lisäpysäköintipaikat tulevat tarpeeseen, sillä lumiröykkiöt vievät asukkailta parkkitilaa katujen varsilla.Hesperian puiston hiekkakentälle aurattu väliaikainen pysäköintialue on tarkoitettu asukaspysäköintiin. Sinne mahtuu 30–40 autoa.Vielä tiistain aikana kaupunki pyrkii perustamaan toisen väliaikaisen asukaspysäköintialueen Katajanokan maailmanpyörän parkkipaikalle. Siellä arvioidaan riittävän tilaa noin 20 autolle.Kaupunki selvittää myös muiden ylimääräisten asukaspysäköintialueiden avaamista.talvi tekee talvikunnossapidosta kaupungin mukaan haastavaa. Monet asuinkadut ovat auraamatta, vaikka lumitöitä tekee koko kaupungin kalusto eli yhteensä noin 400 auraa ja kuormuria.Helsingin kaupungin tilaamia lumitöitä tekevät sekä kaupungin oma palveluntuottaja Stara että yksityiset urakoitsijat. Nämä ovat myös hankkineet käyttöönsä lisäkalustoa, joskin sen saamisessa riittää omia haasteita, koska Helsingin lähikunnissakin on runsain määrin lunta siirreltäväksi.Kaikki Helsingin tärkeimmät kulkuväylät oli kaupungin mukaan saatu aurattua maanantaiaamuun mennessä. Vasta sen jälkeen lumiurakoinnin painopiste on siirtynyt asuinkaduille.”Asuntokatujen auraus on alkanut kaikissa kaupunginosissa, ja tilanne vaihtelee kaupunginosittain. Voimavaroja kohdennetaan etenkin kaupungin keskustaan eli alueille, joissa on eniten liikkujia”, Helsingin kaupunki tiedotti tiistaina.sääennusteen mukaan Helsingissä voi sadella lisää lunta pitkin viikkoa. Mikäli lunta pyryttää jälleen kunnolla lähipäivinä, keskittyy kaupunki uudelleen pää- ja joukkoliikennekatujen puhdistamiseen.Monille jalkakäytäville aurat eivät ole vielä edes ehtineet. Etenkin kantakaupungissa ongelmia aiheuttavat nyt kaupungin mukaan aurojen tiellä olevat pysäköidyt ajoneuvot ja lumenvarastointitilan puute.Suuressa osassa kantakaupunkia lumenluonti jalkakäytäviltä sekä lumikasojen poisvienti on kiinteistöjen vastuulla. Kuitenkin esimerkiksi Taka-Töölössä, Kumpulassa ja Toukolassa lumenluonnin hoitaa kaupunki.talvi on ruuhkauttanut Helsingin lumenvastaanottopaikat, joita on kaikkiaan kahdeksan.”Kaupungin lumenvastaanottopaikoille tuodaan tällä hetkellä 4 000–5 000 lumikuormaa päivässä. Se tarkoittaa, että viikon aikana vastaanotetaan lähes keskivertotalven mukaiset lumet.”Keskivertotalvena Helsingissä raivataan ihmisten ja ajoneuvojen tieltä siis noin 50 000 kuorma-autollista lunta.Lumenvastaanottopaikkojen ruuhkautumisen vuoksi kaupunki ja urakoitsijat säilyttävät lunta väliaikaisissa kasoissa eri puolilla Helsinkiä.