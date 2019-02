Kaupunki

Kaaso jätti hääjuhlien 8 000 euron laskun maksamatta Kirkkonummella

Kaaso

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”[Kaaso] on hääjuhlassa ilmoittanut, että baarissa on 1 000 euron piikki, hääjuhlan aikana [kaaso] on korottanut baarissa olleen piikin hinnan 2 000 euroon.”

Kaason avokätisyys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samassa käräjäoikeuden

https://www.hs.fi/paivanlehti/31102018/art-2000005882032.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lupasi avokätisesti maksaa hääjuhlien kustannukset Kirkkonummella, mutta jätti laskun kuitenkin hoitamatta. Teko toi petostuomion.Helsingin hovioikeus piti keskiviikkona ennallaan aiemman käräjäoikeuden tuomion, jossa vuonna 1984 syntynyt kaaso sai maksettavakseen hieman yli 8 000 euron vahingonkorvaukset.Nainen oli valittanut käräjätuomiosta vain vahingonkorvauslaskun suuruuden osalta. Hän vaati vahingonkorvauksen alentamista noin 5 400 euroon.Hovioikeus ei nähnyt syytä summan kutistamiseen, joten käräjäoikeuden tuomio jäi näin ollen pysyväksi.Kaaso ei kiistänyt sitä, että hän oli luvannut maksaa ravintola Hvitträskissä kesällä 2016 järjestetyt ystävänsä hääjuhlat. Naisen mielestä ravintola ei kuitenkaan ollut oikeutettu saamaan vahingonkorvauksena koko yli 8 000 euron laskua, koska sillä oli hänen mukaansa oikeus tehdä arvonlisäveron osuutta vastaava vähennys sekä luottotappiokirjaukseen perustuva vähennys omassa verotuksessaan.yltyi jopa kesken hääjuhlien.”[Kaaso] on hääjuhlassa ilmoittanut, että baarissa on 1 000 euron piikki, hääjuhlan aikana [kaaso] on korottanut baarissa olleen piikin hinnan 2 000 euroon”, tuomiopapereissa kerrotaan.Kun häiden jälkeen tuli laskun maksamisen aika, kaaso alkoi piileskellä tavoittamattomissa.”[Kaasoon] oli yritetty ottaa yhteyttä ainakin puhelimitse ja sähköpostitse. [Ravintolayrittäjän] muistikuvien mukaan [kaaso] oli lopulta tavoitettu Facebookin kautta, jolloin tämä oli sanonut yrittävänsä maksaa laskun.”Mitään rahoja ravintola ei koskaan saanut, joten laskun maksamatta jättämisestä kehkeytyi rikosasia. Syyttäjä vaati kaasolle käräjillä tuomiota törkeästä petoksesta, mutta Espoon käräjäoikeus katsoi rikoksen olleen perusmuotoinen petos.käsittelyssä nainen tuomittiin myös 7-vuotiaan poikansa pahoinpitelemisestä sekä tämän uhkaamisesta keittiöveitsellä. Näiltä osin nainen ei valittanut tuomiostaan hovioikeuteen.Yhteistuomioksi petoksesta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta nainen sai puolen vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen.Pojan pahoinpitelystä tuomittiin tuolloin myös hänen vuonna 1985 syntynyt isäpuolensa, joka sai rangaistukseksi 35 päiväsakkoa. Se tarkoitti isäpuolen silloisilla tuloilla 210 euroa.Pojan uhkailu ja pahoinpitelyt tapahtuivat Espoossa kesän 2014 ja kevään 2015 välisenä aikana.