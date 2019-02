Yksi Santahaminan ala-asteen rakennuksista asetettiin käyttökieltoon – Kattopalkissa on halkeamia, ja katolle on kerääntynyt lunta

Kaupunki

Yksi Santahaminan ala-asteen rakennuksista asetettiin käyttökieltoon – Kattopalkissa on halkeamia, ja katolle

ala-asteen B-rakennus on asetettu käyttökieltoon, koska rakennuksen aulan ja ruokalan välisellä palkkilinjalla on halkeamia. Lisäksi rakennuksen katolle on kerääntynyt lumikuormaa.Asiasta kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan.Päätös käyttökiellosta tehtiin sen jälkeen, kun palotarkastaja teki kohteessa määräaikaisen tarkastuksen 5. helmikuuta.Rakennesuunnittelija tutkii kattopalkin halkeamat torstaina. Lumet poistetaan katolta keskiviikkona.kerran rakennuksen aulan ja ruokalan välisellä palkkilinjalla havaittiin halkeamia joulukuussa. Sen jälkeen palkkilinja tuettiin väliaikaisilla tuennoilla.Koulun B-rakennuksessa on ruokala ja kaksi luokkaa, joita ei voida käyttää. Opetus ja ruokailu järjestetään toistaiseksi koulun muissa tiloissa.Toimintaa rakennuksessa voidaan jatkaa sitten, kun rakennusvalvonta on antanut luvan rakennuksen käyttöön. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala tiedottaa korjausten aikataulusta oppilaiden vanhemmille mahdollisimman pian.