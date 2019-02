Kaupunki

Espoolta kuluu vuodessa noin 100 000 euroa tyhjillään seisovaan kaupungintaloon

Espoon

Arkkitehtitoimisto

Espoon

kaupungintalon kohtaloa koskeva ikuisuuskiista on tullut kaupungille kalliiksi.Tyhjillään olevan rakennuksen ylläpitoon ja vartiointiin kuluu vuosittain noin 100 000 euroa, kaupunki kertoi torstaina tiedotteessa.Kaupungintalo tyhjennettiin pitkään jatkuneiden sisäilmaongelmien takia vuonna 2008. Talo on siis seissyt tyhjillään yli kymmenen vuotta ja ylläpitokuluja on karkeasti laskien kertynyt noin miljoonan euron verran.Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen rakennuksen purkamisesta, mutta vireillä olevien valitusten takia se ei ole ollut mahdollista.Kaupunginhallitus ottaa kokouksessaan 11. helmikuuta kantaa rakennuksen jo kolmanteen Uudenmaan elinkeino- ja ympäristökeskukselle tehtyyn suojeluesitykseen.Castrén-Jauhiainen-Nuuttilan suunnittelema kaupungintalo on valmistunut vuonna 1971.Säilyttämisen kannalla olevat ihmiset ovat vedonneet rakennuksen kulttuuriarvoon ja korostaneet, että pitkään tyhjillään ollut talo ei ole kuntokartoitusten mukaan purkukuntoinen, vaan sen korjaaminen on mahdollista.Talon purkamista kannattavat ovat puolestaan olleet sitä mieltä, että Espoon keskuksen on aika uudistua.kaupunki pitää suojeluesityksessä esitettyjä rakennuksen säilyttämistä koskevia vaatimuksia perusteettomina. Torstaisessa kaupungin tiedotteessa todetaan, että kaupungintaloa koskevat useat valitukset ja suojeluesitykset viivästyttävät Espoon keskuksen kehittämistä.Kaupungin näkemyksen mukaan kaupungintalon suojelukysymys on jo aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu asemakaavoituksen yhteydessä.”Ympäristön kehittäminen mahdollistaisi asuntorakentamista yli 1 000 uudelle asukkaalle. Myös alueen turvallisuus ja viihtyisyys sekä Espoon keskuksen kautta kulkevan joukkoliikenteen tukeminen edellyttävät merkittäviä parannustoimenpiteitä”, tiedotteessa kerrotaan.