Pitkäpiippuinen revolveri, paksuja sikareita ja nopeita autoja – Tapio Marjanen, 29, kasvoi Jakomäessä, ja nyt hän on leveästi elävä iTapsan Tapsa Puhelinhuoltoketju iTapsan omistaja Tapio Marjanen on omalaatuinen yritysjohtaja. Nyt hän on luopunut toimitusjohtajuudestaan, muuttanut Viroon ja ryhtynyt suunnittelemaan uusia bisneksiä muodin parissa.