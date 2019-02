Kaupunki

Viikonloppu on räntää täynnä – Tässä 5 lapsille sopivaa menoa sisätiloissa

lupaa vesisadetta ja räntää lauantaille ja sunnuntaille, joten rapsakka talvisää on takana ainakin toistaiseksi. Vesikeli ei houkuttele ulkoiluun, mutta oheisten HS.fi:n Menokoneesta poimittujen vinkkien avulla tekemistä riittää sisätiloissakin.Lego-lumikaupunki-työpaja, Nordic Dance workshop, peikkotyöpaja, sarjakuvapiirtämistä, huovutusta, ääneenlukua lapsille ja aikuisille sekä musiikkia ja elokuvia. Sään salliessa ulkosalla pääsee kokeilemaan mm. koiravaljakkoajelua ja tanskalaista karkkitynnyri-laskiaisleikkiä. Tapahtuma on kaksikielinen. Arbis (Dagmarinkatu 3) la 9.2. klo 10-15. Vapaa pääsy.Koko perheen trampoliinipuistossa erilaisia trampoliineja, Wipeout, Dodgeball ym. Rush Helsinki (Valimotie 25) ja Rush Vantaa (Muuntotie 3) ovat avoinna ma–pe 14–20, la 9–20 ja su 10–18. Liput 5–21 e.Ohjelmassa on kuvasuunnistusta, munkkitarjoilu, Afrikan yö -tietoiskuja sekä nonstop-taidepaja. Luonnontieteellinen museo (Pohjoinen Rautatiekatu 13) la 9.2. klo 11–13. Liput 7–15 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.Katsotaan Guillaume Maidatchveskyn ohjaama luontoseikkailu Ailo – pienen poron suuri seikkailu (K7), joka kertoo Ailo-Poron selviytymistarinan sen ensimmäisellä vuoden kestoisella vaelluksella. Kino Helios (Malmitalo, Ala-Malmin tori 1) la 9.2. klo 18. Liput 6 e. Näytös myös ke 13.2. klo 18.Mauri Kunnaksen kirjoihin pohjautuva esitys kertoo Herra Hakkaraisesta, maailman kuuluisimmasta unissakävelijästä, joka öisillä retkillään joutuu mitä kummallisimpiin tilanteisiin. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) la 9.2. klo 15 ja 17.30, su 10.2. klo 14. Liput 14,50 e.