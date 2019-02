Vasta Suomessa Vivianne Daaboul ymmärsi, ettei hänen isänsä pysty huolehtimaan hänestä – Nyt hän on yksi niistä, jotka ovat mullistaneet Helsingin ravintolaelämän lopullisesti

Kaupunki

Wun perhe on tuonut 40 vuoden aikana Helsinkiin kiinalaisia, thaimaalaisia ja japanilaisia ravintola-trendejä

kuuluu kolinaa, sitten naurua. Viviane Daaboul https://www.hs.fi/haku/?query=viviane+daaboul ilmestyy Fabianinkadulle huhtikuussa avautuvan ravintolan remontin keskelle.”Uudessa Farougessa on 160 asiakaspaikkaa. Ravintolan sydän on ympäri vuoden auki oleva lämmitetty talvipuutarha”, Daaboul sanoo.Nyt Daaboul on onnellinen, mutta kolme vuotta sitten hän koki ravintoloitsijan uransa raskaimman hetken. Yrjönkadun Farougen kiinteistö oli myyty rakennusyritykselle, joka purki kaikkien talossa olleiden vuokrasopimukset.”Olin tehnyt kaksikymmentä vuotta työtä ilman taukoa ja olin kuoleman väsynyt. Ravintoloitsijana olin täysin omistautunut työlle.”Helsingin Yrjönkadulle vuonna 1995 perustama Farouge oli harvinaisuus, koska sen perustaja oli maahanmuuttaja ja nainen. Nyt Farougen paluun mahdollistaa suomalainen mies, NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vickström https://www.hs.fi/haku/?query=aku+vickstrom ”Vickström on paras mahdollinen bisneskumppani. Yhdessä herätimme Farougen henkiin, ensin catering-palveluna ja sen jälkeen Stockmannin tavaratalon alakerran Lähi-idän pohjukan makuihin keskittyneenä Comptoir Farouge -mezebaarina. Nyt vuorossa on ravintola. ”Fabianinkadun Farouge on uusi alku 1980-luvun lopulla Libanonin sisällissodan kaaoksesta pikkusisko Maggie Lindholmin https://www.hs.fi/haku/?query=maggie+lindholmin kanssa Suomeen muuttaneelle Daaboulille.”Luulimme, että Suomeen muuttanut isä huolehtisi meistä, mutta hän ei oman elämäntilanteensa takia pystynyt tarjoamaan meille minkäänlaista turvaa. Me vuokrasimme yksiön Helsingistä, haimme töitä ja jaoimme arjen.”Sisarukset tunsivat itsensä ulkopuolisiksi.”Nykyään maahanmuuttajia autetaan sopeutumaan yhteiskuntaan, mutta 1990-luvun alussa mitään palveluita ei vielä ollut.”pyörittämien ravintoloiden määrä on selvässä kasvussa etenkin Helsingissä, kertoo matkailu- ja ravintolapalveluiden työmarkkinajärjestö Maran toimitusjohtaja Timo Lappi https://www.hs.fi/haku/?query=timo+lappi Lapin mukaan maahanmuuttajien perustamille etnisille ravintoiloille on tyypillistä se, että ne toimivat yksittäisinä ravintoloina. Näin ollen ne eivät ole ainakaan vielä niin merkittävä osa ravintola-alan kokonaisliikevaihtoa.”Toki jotkin ravintolat kasvavat ketjuiksi tai sama yrittäjä saattaa perustaa useampia ravintoloita eri liikeidealla.”Sama ilmiö on huomattu laajemmassa mittakaavassa Helsingin yliopiston tutkija Paolo Fornaron https://www.hs.fi/haku/?query=paolo+fornaron ”Immigrant Entrepreneurship in Finland” -raportissa https://www.etla.fi/julkaisut/immigrant-entrepreneurship-in-finland/ , jonka mukaan itsensä työllistämisessä maahanmuuttajat eivät juuri eroa muista suomalaisista.teki kolmea työtä auttaakseen sodan keskellä asuvaa perhettä. Hän siivosi ja auttoi Hotelli Radisson SAS:ssa, ravintola Väiskissä ja Vermon raviradan kahvilassa.”Panin aina likoon vähän enemmän kuin muut. Minun korvapuustini loppuivat nopeimmin, lihakeittoni maistui eksoottisemmalta ja siivoamiseni jäljiltä keittiö kiilsi vähän kirkkaammin kuin muiden.”Omistajat huomasivat naisen yritteliäisyyden ja kehuivat häntä. Se innosti Daaboulia kehittymään yhä paremmaksi. Ratkaisevan kipinän hän sai työskennellessään ravintola-apulaisena SAS Radisson hotellissa.”Sain pikakurssin ravintola-alalle tehdessäni kaikkea joulupöydästä aamiaisiin. Tarkkanäköinen sveitsiläinen pomo vakuutti, että minusta on yrittäjäksi.”Daaboul avasi Farouge nimisen kahvilan Mannerheimintielle. Yrjönkadun Farouge taas toi Helsinkiin uudenlaisen ravintolapalvelun. Kun hienostuneet libanonilaiset maut yhdistyivät asiakkaiden sydämelliseen huomioimiseen Farouge valloitti asiakkaat.Ravintolan perässä Helsinkiin muuttivat Göteborgista myös Daaboulin veli ja kaksi siskoa. Keittiössä kokeiltiin äidin reseptejä.raaka-aineiden löytäminen ei ollut 1990-luvun puolivälissä helppoa. Kun Daaboul meni arabialaisia raaka-aineita myyvään kauppaan hänelle myytiin vanhoja tuotteita.“Jouduin taistelemaan saadakseni tuoreita papuja.”

Kämp Gallerian Gardenin sushiravintola Haiku on talvisena maanantaina hiljainen. Paikalla on melkein koko Wun perhe: rouva Yuklan Wu https://www.hs.fi/haku/?query=yuklan+wu , herra Subiang Wu https://www.hs.fi/haku/?query=subiang+wu ja ravintoloiden markkinoinnista ja sisustuksesta vastaava tytär Suk-Man Emily https://www.hs.fi/haku/?query=suk-man+emily . Mukana yrityksessä on myös Kenny Wu https://www.hs.fi/haku/?query=kenny+wu , mutta tänään hän on muualla.Eläkeikää lähestyvä aviopari on tullut paikalle aamupäivällä. Lounaalla he auttavat henkilökuntaa ja kolmen jälkeen pääsevät kotiin.”40 vuoden aikana ravintoloitsijan ammatista on tullut elämän tarkoitus. Vuosikymmenien jälkeen on vaikea jäädä kotiin”, herra Wu sanoo.Rouva Wu pitäisi mielellään joskus vapaapäivän.”Toisaalta olen sitä mieltä että jos ihmisellä on liikaa aikaa niin tulee ajateltua liikaa.”perhe on pyörittänyt vuosikymmeniä aasialaisia ravintoloita Helsingissä ja muualla Suomessa. Parin vuoden päästä jälkikasvu ottaa ohjat perheen kaikissa ravintoloissa, joissa työskentelee tällä hetkellä 40 ihmistä.Emily Wu tuli perheyritykseen mukaan kaksi vuotta sitten kehittämään sushi buffetia.”Harjoittelimme Lasipalatsissa Itamae Sushin nimellä, kunnes olimme valmiita tekemään ketjun.”Haiku toimii Gardenin lisäksi Helsingissä Lasipalatsissa ja Jyväskylässä. Neljäs Haiku avautuu Jyväskylään maaliskuussa.”Noutopöytä on ravintoloitsijalle haastava konsepti. Eviran säädökset ovat niin tiukkoja, että hävikkiä syntyy ja ruoan laatu kärsii, kun ruoan pitää olla yli 60 asteista.”Rouva Wu tutustui lentäessään vuonna 1976 Hongkongista Suomen pääkaupungissa asuvan veljensä luo lomalle.”Silloin täällä oli vain muutama tuttu Hongkongista. Veljen lisäksi Annankadulla sijaitsevan China -ravintolan kokki”, rouva Wu kertoo.Mentyään naimisiin Wut perustivat ensimmäisen kiinalaisen ravintolan silloiseen kotikaupunkiinsa Tampereelle. Helsingin ensimmäinen paikka oli China Palace, joka palveli 15 vuotta asiakkaita Hakaniemessä.”1980-luvulla ravintolan perustaminen oli helppoa. Nykyään byrokratia vaikeuttaa asioita. Kun perustimme Tampereen ravintolaa suomalaiset auttoivat kaikissa asioissa. Myöhemmin palkkasimme tilitoimiston ja oman lakimiehen, joille voi soittaa koska tahansa.”kiinalaisista ravintoloista alkoi 2000 -luvun alussa olla ylitarjontaa herra Wu päätti kokeilla thaimaalaista ravintolaa. Isoroobertinkadun Tamarinista on vuosien varrella kasvanut seitsemän ravintolan ketju, joista osa toimii franchising -periaatteella.”Kun thaimaalaisen ruoan trendi alkoi pari vuotta sitten hiipua reagoimme sushin nousevaan suosioon”, Emily Wu kertoo.Hän painottaa ravintoloiden visuaalisuuden merkitystä. Haikun sisustus on Emily Wun ja Saku Lumivirran https://www.hs.fi/haku/?query=saku+lumivirran käsialaa. Lumivirta on Kenny Wun kaveri ja suunnitellut ensimmäisen Tamarinin jälkeen kaikkien Wun perheen paikkojen sisustukset.

istuu Nepalin kansallishattu päässä Lapinlahdenkadun Everestin loosissa. Kun hän lensi vuonna 1982 Nepalin Gulmista työn perässä Helsinkiin täällä ei ollut yhtään nepalilaista ravintolaa.”Kaupunkikulttuuri oli vaatimatonta: Radio Cityä ja City-lehteä ei ollut. Metro aloitti liikennöinnin samana vuonna, mutta Forumin kauppakeskusta ei oltu vielä avattu.”Sharma halusi avata mahdollisimman nopeasti oman ravintolan, mutta koska ilman rahaa tai vakuuksia ei saanut lainaa, niin kokiksi kouluttautunut nuori mies työskenteli aluksi suomalaisten ravintoloiden tiskarina ja kokkina.”Yrittämiseen pääsin kiinni kun sain intialaiselta kaveriltani 18 asiakkaan lounasravintola Kuunkehrän ja jäin hänelle 150 000 markkaa velkaa.”oli ensimmäinen ravintolan pääkaupunkiseudulle avannut nepalilainen maahanmuuttaja.Espoon Olarissa sijaitsevan Kuunkehrän pienestä keittiöstä nousi spagettia, pizzaa ja lihapullia. Sharman veli Mohan hoiti kassaa ja vaimo Sunita oli apuna. Omistajan pippuripihvistä pidettiin niin paljon, että siitä tehtiin juttu Olarin Alueuutisiin.Kun Olari vaihtui Pasilaan Sharma pääsi kokeilemaan nepalilaisen ruoan suosiota.”Yetin ruoasta pidettiin ja sain viidensadan markan lounasmyynnin nousemaan seitsemään tuhanteen. Suosio innosti laajentamaan keskustaan, mutta sopivan kokoisen ja hintaisen ravintolan löytymiseen kului puoli vuotta.”marraskuun iltana Sharma lähti kahden kaverinsa kanssa katsomaan Katajanokalla myynnissä olevaa kiinalaista ravintolaa. Miesten saapuessa tuuliselle Luotsikadulle oli pimeää eikä kaduilla näkynyt ketään.”Ei näin syrjässä voi mikään ravintola menestyä, sanoin kavereille ja ehdotin, että käännytään takaisin. Kaverit olivat kuitenkin sitä mieltä että kannattaa mennä sisään, kun on näin pitkälle tultu.”Kahvia juodessa kiinalainen ravintola alkoi kiinnostaa ja kauppa syntyi kun Sharma sai tingittyä myyntihinnasta 50 000 markkaa.Mount Everest avautui ennen joulua vuonna 1991 omistaja teki aamupäivät ruokaa ja tarjoili illat.”Aluksi suomalaiset vierastivat nepalilaisen tulisuutta, mutta pienen säätämisen jälkeen he lämpenivät. ”Katajanokan jälkeen Sharma on perustanut Lapinlahdenkadun ja Vilhonkadun Mount Everestit. Nyt hän johtaa kahta ravintolaa, ja Katajanokan ravintolan toiminnasta vastaa veli.”Mount Everestin suosiosta voi kiittää puskaradiota. Parasta tulosta tekee Vilhonkatu. Tulos on kasvanut vuosi vuodelta.”63 vuotta täyttävä Sharma kertoo, että nyt työpäivät eivät enää ole 16 vaan kymmentuntisia.”Nykyään on helpompaa kun tukku tuo tilauksesta raaka-aineet suoraan ravintolaan.”Sharma kiittää menestyksestä erityisesti vaimoaan ja haaveilee eläkepäivistä lapsuuden maisemissa.”Ilman Sunitaa tämä ei olisi ollut mahdollista. Eläkkeellä olisi kiva asua osittain Gulmin vuoristokylässä. Siellä on puhdas ilma ja kirkkaat joet. Maaseudulla asumisessa on iän karttuessa vaan se ongelma, että sairaalat ovat kaukana.”