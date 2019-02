Kaupunki

Skeittaajien isä repi 12-vuotiaita poikia niskasta ja uhkasi polttaa näiden kasvot – Sai tuomion Helsingissä

kimppuun skeittipuistossa Helsingin Tapulikaupungissa hyökännyt mies on saanut tuomion lievistä pahoinpitelyistä ja laittomista uhkauksista.Helsingin hovioikeus piti maanantaina antamassaan ratkaisussa voimassa Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion.Väkivaltaa ja uhkailua sisältänyt tilanne sattui viime vuonna huhtikuun lopussa. Tekijänä oli tapahtuma-aikaan 51-vuotias mies, ja uhreiksi joutui kaksi 12-vuotiasta poikaa.päätyi ajamaan skeittipuistolle skootterilla ja sen jälkeen käymään käsiksi lapsiin, koska hänen oma poikansa oli ilmoittanut joutuneensa veljensä kanssa kiusatuksi kesken rullalautailun.”[Poika] oli kertonut, että heidän päälle oli käyty. [Poika] oli vahingossa rampilla mennyt poikien eteen. Ensin oli ollut sanaharkkaa ja haukkumista”, isä kertoi oikeudessa.Mies myönsi reagoineensa asiaan ”ohjaamalla kädellä ristiselästä” 12-vuotiaat pojat rauta-aidalle ja huutaneensa ”täyttä kurkkua eli kovaa”. Hän kiisti tilanteessa olleen mukana uhrien ja todistajan kertoman mukaista niskasta tarraamista ja retuuttamista.kiisti uhanneensa ajaa 12-vuotiaiden päiden päältä skootterilla ja polttaa näiden kasvoja renkaalla sudittamalla.”Mitenkähän tuo tapahtuisi? Noin niin kuin käytännössä. On tainnut lyödä se isompi jätkä sanoja poikien suuhun”, syytetyn penkille päätynyt skeitti-isä ihmetteli oikeudessa.Mies kyllä myönsi huutaneensa, että ”joku apina tulee ja repii pallit irti, jos tämä jatkuu”. Sillä mies viittasi kiusaamiseksi tulkitsemansa toiminnan jatkumiseen.”Jollakin apinalla [mies] ei ollut tarkoittanut itseään”, puolustus täsmensi oikeudessa.– samoin kuin tuoreessa ratkaisussaan käräjätuomion ennallaan pitänyt hovioikeuskin – katsoi näytetyksi, että vuonna 1966 syntynyt mies otti 12-vuotiaita niskasta kiinni ja retuutti nämä rauta-aidalle. Kohtelusta aiheutui lieviä vammoja.Näin ollen mies syyllistyi kahteen lievään pahoinpitelyyn. Kahdesta laittomasta uhkauksesta hänet puolestaan tuomittiin yliajo- ja polttamisuhkailujen johdosta.Mies sai rangaistukseksi 60 päiväsakkoa, mikä tarkoittaa hänen tuloillaan 1 020 euroa. Lisäksi hänen pitää maksaa uhreille liki 2 000 euron verran kipu- ja kärsimyskorvauksia.Korvaukset jakautuvat siten, että suuremmat korvaukset saaneelle pojalle miehen on maksettava 1 250 euroa. Toinen saa 700 euron korvaukset.Käräjätuomiosta oli valittanut hovioikeuteen syytetty, joka vaati sekä syytteen hylkäämistä että vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista.