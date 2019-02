Kaupunki

Tiedätkö mikä on tämä vaatimaton lasivitriini keskellä Ruoholahden toimistokolosseja? Se muistuttaa Suomen leg

Lepakolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähde: Rantanen, Miska: Lepakkoluola: Lepakon ja liekkihotellin tapahtumia ja ihmisiä 1940–1999. Helsinki 2000, WSOY.

tai Lepakkoluolalla on kiinnostava historia, josta nykyisin muistuttaa Lepakon aukio, jolla sijaitsevaan vitriiniin on siirretty Lepakon salin katosta riippunut lepakkoveistos.Alun perin Lepakkoluola oli Helsingin Ruoholahdessa sijainnut Suomen väri- ja vernissatehtaan maalivarasto. Se valmistui vuonna 1940. Kun Länsiväylä vuonna 1965 valmistui, rakennus jäi ajoratojen väliin. Jo tuolloin se piti purkaa liikenteen tieltä, mutta toisin kävi.Siitä tuli kuuluisa ensin vuosina 1967–1979 asunnottomien alkoholistien hätämajoitustilana, Liekkihotellina. Sekaannusten vuoksi Lauttasaarenkatu muuttui Porkkalankaduksi 1970. Kun Kyläsaari valmistui, kaupunki tyhjensi Lepakkoluolan yömajan juhannuksen alusviikolla 1979.Talo oli tyhjillään, kunnes Helsingin elävän musiikin yhdistys eli Elmu valtasi sen. Lepakkoluola lyheni muotoon Lepakko. Kaupunki vuokrasi kiinteistön Elmulle sadalla markalla vuodessa.Elmun perustamiskokous pidettiin keväällä 1978. Seuraavan vuoden loppuun mennessä Elmuja oli jo neljällätoista paikkakunnalla.Lepakkoluolan nimi tuli Suomen väri- ja vernissatehtaan perhoskuvioisesta logosta, joka oli maalattu rakennuksen seinään. Samaan aikaan televisiossa pyöri Batman, jolloin logo ja lepakkoviitta yhdistyivät lempinimeksi, joka yleistyi.Lepakko oli 1980-luvulla yksi Helsingin merkittävimmistä kulttuurikeskuksista. Siellä oli Radio City, joka aloitti vappuaattona 1985. Teatteri Viirus ja Aira Samulinin tanssikoulu olivat myös. Moottoripyöräjengit mahtuivat mukaan.Siellä järjestettiin keikkoja joissa esiintyivät muun muassa Killing Joke, Johnny Thunders, Sun Ra ja Linton Kwesi Johnson.Kellarissa treenasi parhaimmillaan kolmisenkymmentä yhtyettä, muun muassa moni ajan suosituimmista bändeistä, kuten Smack, Lama, Musta Paraati, Backsliders, Nights of Iguana, Waltari ja Sielun Veljet.Kun Ruoholahden alueen kaavoitustyö käynnistyi 1980-luvun lopulla, Lepakon aika oli käymässä vähiin. Kaupunki tarjosi Elmulle korvaavia tiloja Helsingin Hietalahdesta.Telakkakatu 8:ssa sijaitsevassa 1958 rakennetussa varastorakennuksessa oli tilaa vähemmän, mutta se oli käytännöllisempi ja maanpinnan yläpuolella. Nosturiksi nimetyn talon kunnostustyöt alkoivat toukokuussa 1999.Lepakko purettiin marraskuussa 1999. Ennen purkamista talossa vietettiin kahden viikon mittaiset läksiäisfestivaalit.Viimeinen ulkomainen bändivieras oli samaan aikaan Helsingissä konsertoinut ja Lepakossa yllätyskeikan vetänyt Red Hot Chili Peppers.