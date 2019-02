Kaupunki

Ammattirikolliset operoivat Helsingin yöelämässä – Oikeus: Edes viehättävät naiset eivät kiinnostaneet

Juhlijoiden

Miehet tekivät

Syytetyt kiistivät

Helsingin poliisi

pankkikortteja Helsingin yöelämässä ammattimaisesti varastanut ja tilejä tyhjentänyt mieskaksikko sai ehdottomat vankeustuomiot.Helsingin hovioikeus antoi tuomionsa varkaus- ja petosvyyhdestä tiistaiaamuna.Vuosina 1984 ja 1988 syntyneet miehet tehtailivat rikoksia erityisesti Erottaja-karaokebaarissa Helsingin ydinkeskustassa. Oikeus katsoi heidän syyllistyneen kaikkiaan viiteen lompakkovarkauteen ja tunnuslukujen urkintaan, joista neljä tapahtui Erottaja-baarissa.Toinen rikospaikka oli Pub Gaselli. Se sijaitsee ydinkeskustassa Aleksanterinkadun varrella, niin sanotussa Mummotunnelissa.rikoksensa neljänä eri iltana lokakuussa 2016. Uhreina oli neljä naista ja yksi mies.Taskuvarkaat käyttivät joka kerta samaa taktiikkaa. Miehet valitsivat ensin pahaa-aavistamattoman illanviettäjän, jonka maksukortin tunnusluvun he urkkivat baaritiskillä. Sen jälkeen nappasivat uhrilta lompakon esimerkiksi itse luomansa ruuhkan turvin ja suuntasivat lopuksi pankkiautomaatille tyhjentämään tiliä.Tileiltä lähti vääriin käsiin seuraavat summat: 3 300 euroa, 2 160 euroa, 1 110 euroa, 840 euroa ja 490 euroa.osan syytekohdista. Kumpikin myös väitti toimineensa yksin, mikä tarkoittaisi, ettei rikoksia suunniteltu ja toteutettu yhteistuumin.Tämä selitys ei mennyt oikeudessa läpi. Helsingin käräjäoikeus perusteli aiemmin antamassaan tuomiossa varsin erikoisella tavalla, miksi se katsoi miesten toimineen yhdessä.Keskeisenä todisteena oli Pub Gasellissa kuvattu valvontakameravideo, jossa varaskaksikko hääräsi ainoan miesuhrinsa kimpussa. Käräjäoikeus nosti perustelussaan esiin myös sen, mihin miehet eivät kiinnittäneet videon perusteella huomiota.”Syytekohdan 3 tallenteelta näkyy selvästi miesten yhdessä toimiminen. Molemmat miehet kiinnittävät huomionsa vain [miesuhriin], vaikka [miehen] seurassa on kaksi viehättävää naishenkilöä”, käräjä oikeus havainnoi videon pohjalta.”Vaikka baaritiskillä siinä vaiheessa on tilaa, tekevät [syytetyt] itse tungoksen asettumalla [miesuhrin] kummallekin puolelle”, teonkuvaus jatkuu.Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että miehet varastivat kaikki lompakot ja urkkivat tunnusluvut yhteistyötä tekemällä.”Mahdollisuus, että näissä olosuhteissa kumpikin olisi toiminut toisen tietämättä, on olematon.”Kumpikin syytetyistä sai käräjillä seitsemän kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen. He syyllistyivät viiteen varkauteen ja viiteen maksuvälinepetokseen.Miehistä toinen yritti saada hovioikeuden kautta lievennystä tuomioonsa. Helsingin hovioikeus ei kuitenkaan nähnyt syytä muuttaa käräjätuomiota millään tavoin.partioi välillä siviilivaatteissa yöelämässä, jotta humalaisia uhreja väijyvät taskuvarkaat jäisivät kiinni verekseltään.Esimerkiksi viime huhtikuussa siviilipoliisit onnistuivat varjostamaan varaskaksikkoa pankkiautomaatille, ja kiinniotto tehtiin käteisnoston jälkeen.Poliisi kohdistaa huomaamatonta, siviilivaatteissa tapahtuvaa valvontaa tiettyihin ravintoloihin muun muassa rikosilmoituksia seuraamalla. Mikäli siis yhdestä paikasta tulee jatkuvasti ilmoituksia taskuvarkauksista, viittaa se niiden tehtailemiseen erikoistuneen koplan läsnäoloon.