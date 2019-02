Kaupunki

Syyttäjä: Mies yritti murhata entisen seurustelu­kumppaninsa Käpylässä kiipeämällä kerrostalo­asuntoon ja syty

vaatii vankeutta murhan yrityksestä Käpylän joulukuisen palon vuoksi. Juttua on alettu käräjöidä Helsingissä maanantaina ja käsittely jatkuu keskiviikkona.Syyttäjän mukaan vuonna 1993 syntynyt mies aiheutti Käpylässä kerrostaloasunnon palon siinä tarkoituksessa, että entinen seurustelukumppani kuolisi.Mies kiipesi syytekirjelmän mukaan asunnon parvekkeelle ja rikkoi parvekkeen lasin. Tämän jälkeen syytetty murtautui sisälle ja sytytti tulipalon eteisen ja ulko-oven välissä olevaan makuuhuoneeseen.”(Mies) on tulipalon sytyttämisen jälkeen poistunut asunnon ulko-ovesta asunnon ulkopuolelle, sulkenut ulko-oven ja jäänyt seuraamaan tulipalon etenemistä asunnon ulko-oven postiluukun kautta”, syyttäjä kuvailee.Nainen ehti poistua asunnosta.Syyttäjän mukaan teko aiheutti yleistä vaaraa ja tehtiin erityisen raa´alla tai julmalla tavalla. Murhan yrityksen lisäksi syyttäjä vaatii miehelle saman illan vuoksi tuomiota tuhotyöstä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta.myöntää, että rikkoi lasin, tuli sisälle parvekkeen kautta ja syyllistyi näin perusmuotoiseen kotirauhan rikkomiseen. Hän kuitenkin kiistää syytteen murhan yrityksestä ja tuhotyöstä.”Tulipalo on todennäköisesti saanut alkunsa kynttilöistä, jotka ovat olleet palamassa lasisissa kynttilälyhdyissä ja jotka vastaaja on huitaissut lattialle”, puolustus sanoo kirjallisessa vastauksessa syytteisiin.Puolustuksen mukaan mies ei huomannut tulipaloa ja oli kaiken lisäksi siinä käsityksessä, että asunnossa ei ollut ketään.vaatii syytetylle tuomiota myös kahdesta laittomasta uhkauksesta tämän viestien vuoksi. Ennen Käpylän paloa mies lähetti videoita ja muita viestejä sekä soitti puheluita, ja uhkasi tappaa naisen. Syytetty itse on sitä mieltä, että on puhunut tappamisesta suuttuneena ilman oikeaa tarkoitusta toteuttaa tekoa.Syyttäjä sanoo, että puhelussa entisen seurustelukumppaninsa pojalle mies uhkasi tappaa sekä pojan että tämän äidin. Mies kiistää, että olisi uhannut puhelussa ketään rikoksella.Jo puolta vuotta ennen paloa mies syyllistyi syyttäjän mukaan myös törkeään pahoinpitelyyn, minkä mies myöntää perusmuotoisena.Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta.