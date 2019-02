Kaupunki

Matkailijoita kannustetaan sosiaalisessa mediassa ”vuokraamaan” suomalaisia

pyrkiä jaolle enää. Tyypilliseen suomalaiseen tapaan sytyit liian myöhään. Visit Finlandin haku ulkomaalaisten matkailijoiden oppaaksi päättyi viime yönä.Vai mitä Mervi Holmén https://www.hs.fi/haku/?query=mervi+holmen Visit Finlandista?”Tänään aamulla tilanne oli reilu 160 hakijaa. Ei olla ehditty vielä katsoa hakemusten sisältöjä. Huomenna aamusta aletaan purkaa”, Holmén sanoi tiistaina.”Sinne tippuu vielä hakemuksia. Puhelimet on soineet ja meilit . . . ”on kysymys? Siitä, että valtio-omisteinen matkailun edistäjä Visit Finland haluaa Suomeen lisää ulkomaalaisia matkailijoita. Käyttöön on otettu keinoista yksi häpeilemättömimpiä: omakehu.Ulkomaalaisia kehotetaan tulemaan Suomeen ja vuokraamaan oppaaksi suomalainen. Mainoskampanja on pyörinyt muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kuten Visit Finland kampanjassaan muistuttaa, viime vuonna YK tutki 156 maata ja totesi sen perusteella, että Suomi on maailman onnellisin maa.”Finns live in the happiest country in the world. Learn from the best! Suomalaiset elävät maailman onnellisimmassa maassa. Opi parhailta!” Visit Finland markkinoi.Oppaiden haku ”Rent a Finn” -projektiin käynnistettiin 30. tammikuuta. Visit Finland etsi suomalaisia, jotka veisivät ulkomaalaisia matkailijoita sinne, mistä suomalainen onnellisuus kumpuaa: luontoon.”Finland is the happiest country in the world. The secret is simple: our connection with nature. When others go to therapy, Finns put on a pair of rubber boots and head to the woods.”Ja sama suomeksi: Suomi on maailman onnellisin maa. Salaisuutemme on simppeli: luontoyhteys. Siinä missä muut käyvät terapiassa, suomalaiset vetävät kumisaappaat jalkaan ja suuntaavat metsään.korostaa suomalaisten luontosuhdetta ja arvoja, joita Suomen luonnosta löytyy. Kerromme, että luonnossa stressi helpottaa, marjat ovat puhtaita . . .” Mervi Holmén sanoo.”Toivomme, että suomalaiset emännät ja isännät esittelisivät omaa luontosuhdettaan. Annetaan matkailijoille mahdollisimman autenttinen suomalainen kesäloma. Toivomme, että oppaissa olisi eri tyyppisiä ihmisiä. Joku voi tarjota purjehdusta, joku saunamökkiä järven rannalla, joku erämökkiä.”Ulkomaalaisille ”onnellisuusoppaiksi” hakeneet ovat täyttäneet hakulomakkeen. Visit Finland toivoi heiltä myös videota. Kun oppaat on valittu, heitä aletaan maaliskuussa markkinoida ulkomaalaisille: Kiinaan, Japaniin, Iso-Britanniaan, Saksaan, Ranskaan, Espanjaan, Italiaan, Yhdysvaltoihin, Holmén luettelee Visit Finlandin pääkohdemaita.Oppaille maksetaan hommasta viisisataa euroa ja välttämättömät kulut korvataan. Matkailijan piikissä ovat hänen omat kustannuksensa.

Ei tämä ansaintalogiikaltaan mikään kultakaivos voi olla, jos jokunen ulkomaalainen saadaan Suomeen parin päivän mittaiseen reissuun. Mikä tässä on se iso idea, Mervi Holmén?

”Imagollisella kampanjalla haluamme lisätä Suomen tunnettuutta. Vaikka olemmekin matkailumaana kasvaneet, olemme yhä aika pieni tekijä maailmalla. Ostettuun mainontaan meidän voimavarat eivät riitä samaan tapaan kuin kilpailijoilla”, Holmén sanoo.Entäs jos joku onnellisuusoppaista ei olekaan niin onnellinen ja päättääkin viedä turistin saunan taakse . . . ?”Pyrimme seulomaan emännät ja isännät tarkkaan. Takuut ja vastuut ovat kunnossa.”