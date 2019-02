Aseistautunut mies pakeni poliiseja Helsingin paraatikaduilla – Hengenvaaraa aiheuttaneesta tapahtumasarjasta ehdotonta vankeutta

Kaupunki

Aseistautunut mies pakeni poliiseja Helsingin paraatikaduilla – Hengenvaaraa aiheuttaneesta tapahtumasarjasta

Epäonnistunut

Takaa-ajo alkoi

Takaa-ajo tapahtui

Poliisiauton kamera

Kahvilasta löytynyt

poliisin pakeneminen Helsingin kantakaupungissa toi 44-vuotiaalle miehelle ehdottoman vankeusrangaistuksen.Helsingin hovioikeus antoi keskiviikkona tuomion rikoskokonaisuudesta, johon liittyy keskeisesti runsaasti vaaratilanteita sisältänyt takaa-ajo Töölössä ja muualla Helsingin keskustassa.keskellä päivää elokuussa 2017, kun poliisipartio kiinnitti huomiota vastaan tulleeseen, varastetuksi ilmoitettuun autoon. Sen kuljettaja vähät välitti poliisin hänelle Humalistonkadulla ja Töölönkadulla hälytysvaloin ja -äänin antamista pysähtymiskäskyistä ja yritti karistaa partion kannoiltaan painamalla lisää kaasua.Pakeneminen jatkui räikeällä ylinopeudella Runeberginkadulla, Caloniuksenkadulla, Mechelininkadulla, Hietalahdenrannassa ja Bulevardilla. Lopuksi kuljettaja ja matkustajana ollut nainen hylkäsivät auton Bulevardin ja Fredrikinkadun risteykseen.Poliisi otti kaksikon hetkeä myöhemmin kiinni läheisestä kahvilasta.alueilla, joissa nopeusrajoitus oli 30 tai 40 kilometriä tunnissa. Pakenija kiihdytti syyttäjän mukaan vauhtinsa enimmillään noin 100 kilometrin tuntinopeuteen.Mechelininkadulla mies ajoi noin 200 metriä vastaantulevan liikenteen kaistaa pitkin. Kokonaisuudessaan vain muutamia minuutteja kestäneeseen pakoon mahtui myös useita muita vaarallisia ajosuorituksia.”[Pakenija] on ylittänyt Mechelininkadun ja Porkkalankadun risteyksen ajaen raitiovaunukiskoilla ja vastoin punaista valoa, minkä seurauksena tämä on lähes törmännyt toiseen ajoneuvoon, jonka kuljettaja on joutunut jarruttamaan voimakkaasti keskellä risteystä välttääkseen yhteentörmäyksen”, syyttäjä nosti muun muassa esiin.tallensi paon, eikä syytetty sitä oikeudessa kiistänytkään. Mies ei kuitenkaan myöntänyt ajaneensa niin lujaa kuin poliisi ja syyttäjä kertoivat.Takaa-ajon aikana ei tehty hetkellisen nopeuden tarkasti osoittavia tutkamittauksia. Oikeus ei kuitenkaan pitänyt uskottavana syytetyn väittämää siitä, että hänen ajovauhtinsa olisi ollut enimmillään 30 kilometriä tunnissa yli sallitun nopeuden.”Jo yksin se, että [pakenija] on hyvin lyhyessä, noin kolmen minuutin ajassa ehtinyt ajaa Töölönkadun ja Runeberginkadun risteyksen läheisyydestä Caloniuksenkadun kautta Mechelininkadulle, josta edelleen Hietalahdenrantaan ja sieltä edelleen Bulevardia pitkin Bulevardin ja Fredrikinkadun risteykseen, viittaa siihen, että ajonopeuksien on täytynyt olla vähintäänkin syytteessä kuvattua luokkaa”, Helsingin käräjäoikeus perusteli aiemmin.Ajo oli myös holtitonta.”Videotallenteelta on havaittavissa useita vaaran mahdollisuuksia ja läheltä piti -tilanteita”, käräjäoikeus arvoi.kaahailija ei antautunut poliisille ilman vastarintaa. Mies oli amfetamiinin ja muiden päihteiden vaikutuksen alaisena, minkä lisäksi hänen hallustaan löytyi kaasuaseeksi muunneltu Walther-starttipistooli sekä kahdenlaisia käsiaseiden patruunoita.Auto oli varastettu, kuten jo alkuperäisen pysähtymiskäskyn Humalistonkadulla antanut poliisipartio epäili.Vuonna 1974 syntynyt mies sai käräjillä kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, huumausainerikoksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, ampuma-aserikoksesta, vahingonteosta, rattijuopumuksesta, luvattomasta käytöstä, haitanteosta virkamiehelle ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.Mies ei ollut tyytyväinen käräjäoikeuden tuomioon ja vaati rangaistuksensa lieventämistä. Helsingin hovioikeus piti kuitenkin keskiviikkoisessa tuomiossaan lopputuloksen tismalleen ennallaan.