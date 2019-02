Hernesaaren rantaan on kipattu jo 10 000 kuormaa lunta – HS kysyi kuusi kysymystä toiminnasta, joka huolestuttaa monia

Kaupunki

pahimmasta lumikaaoksesta on selvitty Helsingin kantakaupungissa, asukkaitten raivon kohteena on viimeiset pari päivää ollut Hernesaaren lumenkaatopaikka.Helsingin kahdeksasta lumenvastaanottopisteestä Hernesaari on ainoa, jossa lumikuormat kipataan suoraan mereen.Sosiaalisessa mediassa on vaadittu paikan välitöntä sulkemista mereen kulkeutuvien roskien vuoksi. Muiden muassa kokoomuksen valtuutettu Otto Meri https://www.hs.fi/haku/?query=otto+meri (kok) viestitti tiistaina Twitterissä, että Helsingin pitäisi selvittää Hernesaaren vastaanoton lopettamista.kaupunkiympäristön toimiala tiedotti, että tänä talvena on lumenvastaanottopaikoille viety jo 55 000 kuormaa eli enemmän kuin koko viime talven aikana. Näistä karkeasti viidesosa viedään Hernesaareen.Helsingissä on jouduttu avaamaan 15 lumen varavastaanottopaikkaa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/katujen-kunnossapito/talvikunnossapito/lumenvastaanottopaikat , koska vakituiset kahdeksan paikkaa eivät pysty nielemään riittävän nopeasti suurta lumimäärää. Helsingin ympäristökeskus selvitti vuonna 2012 https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-03-12.pdf edellisten lumitalvien vuoksi, millaisia haitta-ainepitoisuuksia lumikuormissa piilee. Hernesaaren osalta raportissa arvioitiin, että jätemäärä voisi olla 1,5 prosenttia kuormasta ja tästä jätteestä valtaosa, 70 prosenttia, on hiekoitushiekkaa.

Kaupunkiympäristön projektinjohtaja Mikko Suominenhttps://www.hs.fi/haku/?query=mikko+suominen, kuinka paljon mereen päätyy roskia Hernesaaren lumenkaadon vuoksi ja paljonko sitä ajautuu mereen esimerkiksi kantakaupungin sadevesiviemärien kautta?

”Sen kun pystyisi sanomaan. Valitettavasti tuollaista tutkimustietoa meillä ei ole. Ensi keväänä on tarkoitus käydä rantaroskaa läpi. Kaikki roskat eivät tietenkään jää rannoille.”

Millaiset ohjeet Hernesaareen ajaville lumenkuljettajille on annettu?

”Ohjeena Hernesaaren kuljetuksille on, että sinne viedään lunta, joka on seissyt kadunvarressa vain muutamia päiviä. Silloin siihen ei pääse kertymään roskia niin paljon.”palvelee tiiviisti rakennettua kantakaupunkia, josta lumi pyritään kuljettamaan mahdollisimman nopeasti pois. Jos Hernesaari olisi poissa käytöstä, todennäköinen vaihtoehto olisi Maununneva, koska sen alue on niin suuri.

Mikko Suominen, mitkä ovat ympäristövaikutukset, jos lumikuormia aletaan kuljettaa pitkiä matkoja?

”Kuljetukset tuottavat kaikkein eniten haitallisia ilmastopäästöjä. Jos kantakaupungin lumikuormia aletaan kuljettaa Kehä I:n korkeudelle, CO2-päästöt ovat huomattavat.”kaupunki on tutkinut myös maalla olevien vastaanottopaikkojen roskaisuutta ja jäämiä. Sulamisvesien mukana luonnonvesiin voi valua haitta-aineita.

Kaupunkiympäristön ylläpitoinsinööri Esko Laihohttps://www.hs.fi/haku/?query=esko+laiho, kuinka moni lumenvastaanottopiste on viemäröity?

”Seitsemästä vastaanottopaikasta Viikissä ja Kyläsaaressa lumi sulatetaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon puhdistetulla jätevedellä. Sulamisvesi johdetaan edelleen kalliotunnelissa kahdeksan kilometrin päähän Helsingin eteläkärjestä Katajaluodon edustalle yli 20 metrin syvyyteen.””Lopuilla viidellä vastaanottopaikalla (Maununneva, Oulunkylä, Malmi, Hernesaari ja Vuosaari) kuivatus on järjestetty avo-ojin.”

Kaupunkiympäristön ylläpitoinsinööri Tarja Myllerhttps://www.hs.fi/haku/?query=tarja+myller, mitä tapahtuisi lumenkuljetuksille, jos Hernesaari ei enää olisi käytössä?

”Tilanne olisi äärimmäisen hankala. Jos kuljetusmatkat pitenevät, katujen puhdistus hidastuu. Meidän työn tarkoituksena on palauttaa katujen käytettävyys mahdollisimman nopeasti.”

Mikä voisi olla Hernesaarta korvaava vaihtoehto, jos uusi asuinalue nielee tämän vastaanottopisteen?

”Sen asian ratkaisu ei ole ylläpidon asia. Jos Hernesaari suljetaan, meidän pitäisi löytää yhdessä maankäytön kanssa korvaava paikka kantakaupungista hyvissä ajoin. Sen pitäisi olla riittävän suuri autojen kääntymistä ja lumen kippaamista varten.”

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Ahohttps://www.hs.fi/haku/?query=mikko+aho, minne jatkossa kuljetetaan kantakaupungin lumikuormat?

”Hernesaaren uudessa kaavassa on varaus lumenvastaanotolle. Mutta millä tekniikalla lumi siellä hoidetaan, sitä tutkitaan parhaillaan.””Olemme lähdössä tutustumaan Pietariin, missä lunta käsitellään keskellä kaupunkirakennetta. Stara on myös avannut urakoitsijoille innovaatiokilpailun tulevaisuuden lumenkäsittelytekniikoista.”