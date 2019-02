Kaupunki

Poliisi epäilee: Parrakas rastahiuksinen mies työnsi nauloja proteiinipatukoihin Helsingin keskustassa

epäilee, että mies työnsi myynnissä olleisiin proteiinipatukoihin rautanauloja Helsingin keskustassa sijaitsevassa S-Marketissa viime perjantaina 8. helmikuuta. Epäilty vahingonteko tapahtui myöhään illalla ennen puoltayötä.Tekijä on poliisille toistaiseksi tuntematon. Poliisi on julkaissut kuvan epäillystä tekijästä.Kaupan myyjä löysi rautanauloilla lävistetyt patukat hyllystä, ja tuotteet poistettiin heti myynnistä. Teko oli tallentunut valvontakameralle.Poliisi kaipaa vihjeitä kaupassa asioineen miehen tunnistamiseen. Mies on ruumiinrakenteeltaan hoikahko.Valvontakameran kuvien tallentumishetkellä miehellä oli parta sekä rastatukka. Epäillyn rikoksen tekohetkellä hänellä oli yllään musta paksu talvitakki ja violetti pipo.Poliisi pyytää vihjeitä miehen henkilöllisyydestä osoitteeseen analyysi.helsinki@poliisi.fi. Niitä voi myös soittaa virka-aikana numeroon 0295 471 052.