Helsinki lopettaa päihteettömän päivätoiminnan yksikkönsä Töölön virastotalossa – syynä vakavat sisäilmaongelmat

Kaupunki

Helsinki lopettaa päihteettömän päivätoiminnan yksikkönsä Töölön virastotalossa – syynä vakavat sisäilmaongelm

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesteri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Töölön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kohtaamispaikka