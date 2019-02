”Alas kapitalismi” – Anarkistit valtasivat yli satavuotiaan puutalon Helsingissä, virkamiehet uhkaavat poliisilla

Kaupunki

”Alas kapitalismi” – Anarkistit valtasivat yli satavuotiaan puutalon Helsingissä, virkamiehet uhkaavat poliisi

Vallilalanlaaksossa sijaitseva 1900-luvun alussa rakennettu Helsingin kaupungin omistama kaksikerroksinen puutalo vallattiin tammikuun lopussa.Kaupunki sai tiedon Kumpulantaival 11:ssä sijaitsevan talon valtauksesta 28. tammikuuta.Kaupungin mukaan valtaajilta on tullut toivomus, että he saisivat käyttää taloa vastikkeetta. Valtaajat haluaisivat, että kaupunki kunnostaisi rakennuksen.Rakennukseen ei muun muassa tule vettä, eikä sitä ole viemäröity. Kaupunki toteaa, että rakennusmääräysten mukaan rakennusta voidaan käyttää vain varastotilana. Kevääseen 2017 saakka siellä oli Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö -yhdistyksen varasto.kaupunki vaatii valtaajia poistumaan talosta. Jos valtaajat jäävät rakennukseen, kaupunki on valmis pyytämään virka-apua poliisilta.”Kaupunki ei voi taata, että rakennuksessa olisi turvallista oleskella. Siksikään kaupunki ei voi sallia luvattoman hallussapidon jatkumista”, tiedottaa kaupunkiympäristön toimiala.Anarkistisella Takku.net-verkkosivustolla kerrotaan, että talo on vallattu 25. tammikuuta, ja että siellä on järjestetty ”kansankeittiöitä, työpajoja, taidenäyttely, runo-ilta ja kahviloita”. Talon seinään kiinnitettyihin lakanoihin on kirjoitettu muun muassa ”Alas kapitalismi” ja ”Eläköön anarkia”.Valtaajat kertovat, että talolla tullaan jatkossakin järjestämään toimintaa.