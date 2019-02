Yksi Helsingin hienoimmista ravintolasaleista oli vaarassa – Klassikkoa ei tärveltykään, ja kohta sinne pääsee taas syömään

Kaupunki

Yksi Helsingin hienoimmista ravintolasaleista oli vaarassa – Klassikkoa ei tärveltykään, ja kohta sinne pääsee

on upeita sisätiloja, jotka eivät kadunkulkijan silmälle ihan jokapäiväisesti avaudu. Näitä paikkoja ovat muun muassa klassiset, vuosikymmenten saatossa patinoituneet ravintolatilat.Eri kaupunginosiin kantakaupungissa lähinnä viime vuosisadan alkupuolella avatut ravintolat olivat aluksi ihan tavallisia korttelikapakoita. Vasta kun 1990-luvun alun lama sysäsi liikkeelle uuden ravintolabuumin, vanhat kortteliravintolat alkoivat erottua aiempaa selkeämmin muusta tusinatarjonnasta. Esimerkiksi entisiin pankkisaleihin asettui ”mies ja hana” -tyyppisiä baareja.Ravintolat kuten Kosmos, Elite, Messenius tai Kolme Kruunua ovat sisustajien ja muotoilijoiden suunnittelemia muotovalioita. Niiden kalustus ja esineistö maalauksineen ja veistoksineen ovat uniikkeja. Tavaraa ei ole ostettu rekvisiitaksi kaupasta tai tilpehööritukusta niin kuin valtaosassa 1990-luvulta lähtien perustetuissa ravintoloissa.Paljon on jäljellä, mutta paljon on myös tuhottu tai peitetty. Esimerkkejä tunnetuimmista olkoot vaikkapa Bulevardia, Asemaravintola Eliel, Punavuoren entiset merimieskapakat Kannu ja Poiju tai vaikkapa Handelsgillet, jonka upeat dekoraatiot on upotettu Cantina Westin texmex-krääsän alle.pelastusoperaatio näki juuri päivänvalon Meilahdessa, kun Helsingin Osuuskaupan vuonna 1946 nimellä Ravintola 11 avaama, myös Kuusihokkina tunnettu ravintola sai uuden ravintoloitsijan. Kun uutinen Ravintola 11:n lopettamisesta muutama viikko sitten tuli julkisuuteen, moni pelkäsi, että taas tuhotaan yksi klassinen interiööri. Toisin kävi.”Tätä ei tärvätä”, paikan uusi ravintoloitsija Eija Salonen https://www.hs.fi/haku/?query=eija+salonen sanoo painokkaasti.Ravintola avaa Meiccu-nimisenä ovensa maanantaina 18. helmikuuta. Jo tänä viikonloppuna Pihlajatien ja Kuusitien kulmauksessa Meilahdessa harjoitellaan, ja mikä hienointa – kaikki patina on säilytetty ja kiillotettu.Torstaina salissa tehtiin vielä sähkötöiden viimeistelyjä. Maksupäätteen ja kassakoneen yhteistä säveltä etsittiin. Muuten paikka näytti valmiilta. Keittiössä esivalmistettiin viikonlopun annoksia, nekin klassisia.Fuusiokeittiöiden ja etnisten ravintoloiden rynniessä voimakkaasti Helsingin ravintolakentälle Salonen ui uljaasti vastavirtaan. Meiccu jatkaa klassisen interiöörin lisäksi klassisella menulla: ”Hyvää ruokaa ja hyvää palvelua, vähän semmoista vanhanaikaista.””Tasollisesti Salvea, Eliteä, Kosmosta tai Lehtovaaraa. Ruuassa on vähän hienompaa, sitten on läskisoosia ja pannupihviä. Hinnoittelu on tarkoitettu omalle lompakolle”, hän sanoo.Eija Salonen on ensimmäinen, joka taustayhtiöineen omistaa yli 70-vuotiaan ravintolahuoneiston sen oikeuksien lisäksi. Kaupat liikehuoneistosta tehtiin koko talon omistavan HOK-Elannon kanssa jo vuonna 2011. Aikaa ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut omalle, kädet olivat kiinni muualla.Ennen Meiccua Salonen pyöritti muun muassa ravintola Nostalgiaa Ratakadun ja Fredrikinkadun kulmassa ja viimeksi Café Chapmania Suomenlinnassa. Chapmanista tuli mukaan myös Meicun keittiömestari Vesa Ratia https://www.hs.fi/haku/?query=vesa+ratia . Se, että ravintola on nyt kokonaan oma, tuntuu olevan Saloselle erityisen merkityksellistä, tähänastisen uran täyttymys:”Tämä on elämäntapa. Lapset kasvavat tässä mukana”, Salonen sanoo ja seisauttaa katseensa saliin. Siellä näkyvät muun muassa visakoivupanelointi ja muotoilija Paavo Tynellin https://www.hs.fi/haku/?query=paavo+tynellin valaisimet.Niin, tämä liikehuoneisto, sillä on kunniakas historia. Ravintola 11, joksi HOK vuonna 1946 ravintolansa risti, ja jonka Salosta edeltävät ravintoloitsijat sen vuosikymmenten jälkeen uudelleen nimesivät, on oikeastaan Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Hotelli Vaakunan sisarravintola.Tai ei oikeastaan, vaan oikeasti: Vaakunan työmaan pysäytti 1930–40-lukujen vaihteessa sota. Keskikaupungilta siirrettiin Ravintola 11:een paneelit ja jo mainitut valaisimet. Tynell oli suunnitellut valaistuksen myös 1936 valmistuneeseen Lasipalatsiin, jossa sijaitsi HOK:n 1 000-paikkainen ravintola.HOK sarjoitti omistamansa ravintolat numeroin. Jotkut niistä saivat helsinkiläisten suussa anonyymin numeron sijasta persoonallisemman kutsumanimen. Hotelli Vaakunan ja Sokoksen tavaratalon uudisrakennuksessa 1952 avattu 1 250-paikkainen jätti oli ”Hehtaari-Hokki”.Tunnetusti myös Ravintola 11:tä kutsuttiin nimillä Kuusihokki, Risuhokki ja Käpyhokki, joista ensimmäinen oli ravintolan virallisenakin nimenä pitkään. Juhani Tolvanen https://www.hs.fi/haku/?query=juhani+tolvanen tietää kirjassaan Saunasta Savoyhin – Sisätilojen Helsinkiä (Tammi 1999) kertoa Risuhokki-nimen synnystä seuraavaa: ”Risuhokki-nimi – – tulee siitä, että pula-ajalla tuolien paperinarupunokset alkoivat lyhyen käytön jälkeen törröttää kuin risut konsanaan.”Torstaina nimien sarja sai paikan päällä täydennystä, korttelistossa lapsuuttaan ja nuoruuttaan viettäneeltä: ”Takahokki.”Moni laadukas ravintolainteriööri on Helsingissä toki säilynyt. Niistä muutamaa esitellään tässä jutussa kuvin ja lyhyin tekstein. Jotkut kuvista ovat jo vuosia vanhoja, jotkut tuoreempia, mutta sillä ei oikeastaan ole väliä, sillä juuri mikään ei ole näiden ravintolasalien interiööreissä muuttunut.

Kenelle ”uuden alun” saava Meiccu on suunnattu, ravintoloitsija Eija Salonen?

Ravintola Meiccu, Pihlajatie 34, Meilahti, avoinna ma–to klo 10–23, pe 10–24, la 11–24, su 11–17. Lounas seisovasta pöydästä 10,50 e. La–su brunssi.

Kolme Kruunua, Kruununhaka

Elite, Etu-Töölö

Sea Horse, Ullanlinna

Kosmos, Kamppi

Messenius, Taka-Töölö