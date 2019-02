Uutta tietoa Espoon vajoavasta suurkampuksesta: Pikapäätöksellä suljettavan rakennuksen vaarallisuus juontuu 30 vuotta sitten tehdystä virheestä

Kaupunki

Uutta tietoa Espoon vajoavasta suurkampuksesta: Pikapäätöksellä suljettavan rakennuksen vaarallisuus juontuu 3

Metropolian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äkkipäätös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leppävaarassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kampuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy