Kolme kokenutta hoitajaa kertoo, mitä vanhusten hoivalle pitäisi tehdä – ”Hoidan muita niin kuin toivon, että itseäni vanhana hoidetaan”

Kaupunki

Kolme kokenutta hoitajaa kertoo, mitä vanhusten hoivalle pitäisi tehdä – ”Hoidan muita niin kuin toivon, että

Miltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seija Heikkinen, Maunulan palvelukoti

”Hoidan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutiset

”Miten tilanne on päästetty näin kauheaksi?”

Anna-Riikka Kuusisto, Vuosaaren kotihoito

”Kaikki

Kuusisto

Attendoa

”Kuka tahansa ei ole soveltuva lähihoitajaksi.”

Satu Mustalahti, Koskelan monipuolinen palvelukeskus.

”Vastuullisuus

”Ihan perustyö vie kaiken ajan.”

Attendo