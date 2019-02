Kaupunki

Helsingin yliopistolle joukkosurmaa suunnitellut mies taas syytteeseen vakavan väkivaltarikoksen valmistelusta

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi