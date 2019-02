Elinkeinoelämän legendaariseksi nostama ravintola Palace menetti Michelinin tähtensä 30 vuotta sitten – Maanantaina Eero Vottonen toi sen takaisin

Kaupunki

Elinkeinoelämän legendaariseksi nostama ravintola Palace menetti Michelinin tähtensä 30 vuotta sitten – Maanan

Maanantaiyönä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palacen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tähtikokki

Palacen

Pohjoismaiden

Mitä

Michelin hehkuttaa Helsingissä vaatimattomuutta, nokkeluutta ja maanläheisyyttä

Michelin

Ask.

Demo.

Grön.

Olo.

Ora.

Palace.