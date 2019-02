Ankkalammesta alkanut vyyhti laajenee: Helsingistä on löytynyt taas lisää luvattomia päiväkoteja – Jan Vapaavuori on huolissaan valvonnan pettämisestä

Kaupunki

Ankkalammesta alkanut vyyhti laajenee: Helsingistä on löytynyt taas lisää luvattomia päiväkoteja – Jan Vapaavu

Tammikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rakennuslupien