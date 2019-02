Kaupunki

Oulunkylän Patolan metsästä löytyi liito-oravan papanoita, kaupungin kaasuputki­suunnitelmat menevät uusiksi

Oulunkyläläiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulunkyläläiset

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006006911.html

Patolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Patolan

Putken