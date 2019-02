Kaupunki

Rakennusyhtiö SRV on rämpinyt ongelmasta toiseen, mutta Kalasatamaan rakentuvat tornitalot voivat vielä yllätt

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wood Cityn

Vielä ei kuitenkaan näytä siltä, että SRV:n päivät olisivat luetut.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuinka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

SRV:n

Koko Kalasataman kaupunkirakenne perustuu tornitalojen rakentamiselle.

Jos

Redin tornitaloilla on monta asiaa puolellaan.

Kalasataman

Toisaalta

Juttua varten on haastateltu myös Helsingin kaupungin johtavaa asiantuntijaa Henna Helanderia, Kiinteistömaailman toimitusjohtajaa Erkki Heikkistä ja Kiinteistönvälitysalan keskusliitto ry:n toimitusjohtajaa Maria-Elena Cowellia.