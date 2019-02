Kuuden kilometrin reikä aiheuttaa maanjäristyksiä Espoossa ja Helsingissä – Seismologit pyysivät apua ulkomailta, ministeriö selvittää riskejä

Kaupunki

Kuuden kilometrin reikä aiheuttaa maanjäristyksiä Espoossa ja Helsingissä – Seismologit pyysivät apua ulkomail

Espoon Otaniemen lämpövoimalakokeiden aiheuttama maan tärinä on saanut suomalaiset järistysasiantuntijat turvautumaan kansainväliseen apuun. Kyse on siitä, että St1 Deep Heat -energiayhtiö on kokeillaan aiheuttanut Suomessa aiemmin kokemattoman seismologisen tilanteen.