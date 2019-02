Kaupunki

Tutkimus: Helsinkiläisten turvallisuudentunne on lisääntynyt – varsinkin oma asuinalue koetaan turvalliseksi

Helsinkiläiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

kokevat asuinalueensa, kaupungin keskustan ja liikennevälineet turvallisemmiksi kuin aiemmin, kertoo Helsingin kaupungin teettämä tuore kyselytutkimus.Tutkimukseen vastanneista yli 80 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän oma asuinalueensa tuntuu turvalliselta myöhään viikonloppuiltaisin. Parannusta kolmen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna on 3,5 prosenttiyksikköä.Erityisesti vieraskieliset vastaajat kokevat asuinalueensa turvallisemmaksi kuin edellisessä tutkimuksessa.Kaupungin keskustassa turvallisuudentunnetta koettiin jonkin verran vähemmän kuin omalla asuinalueella. Vastaajista 65 prosenttia arvioi, että myös kaupungin keskustassa on turvallista myöhään viikonloppuiltaisin.Helsingin keskustassa ja joukkoliikennevälineissä liikkuminen koettiin nyt turvallisemmaksi kuin edellisessä tutkimuksessa.arviot turvallisuudesta olivat yleisesti parantuneet, osa vastaajista ilmoitti Helsingin yleisen turvallisuustilanteen heikentyneen viime vuosina.Vajaat 40 prosenttia vastaajista katsoi, että turvallisuustilanne on pysynyt ennallaan, kun taas 25 prosenttia koki sen heikentyneen ja vain 15 prosenttia parantuneen.Helsingin kaupunki on seurannut asukkaidensa turvallisuuskokemusten kehitystä kolmen vuoden välein toteutetuilla kyselytutkimuksilla vuodesta 2003 lähtien. Uusin tutkimuskierros järjestettiin vuoden 2018 lopussa.