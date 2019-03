Kaupunki

Raa’asta palkkamurhaajan murhasta syytetylle annetaan tänään tuomio Vantaalla – Syytettyä puolusti tappo­tuomi

Itä-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 1956

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Krp setvi tapausta aluksi tappona, mutta rikosnimike koveni selvitysten edetessä murhaksi. Poliisi perusteli muutosta uhrin kuolemaan johtaneen väkivallan erityisellä raakuudella ja julmuudella.

Tapaus oli

Lisää aiheesta:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005883634.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Andersson oli United Brotherhood -rikollisryhmän keskeinen jäsen. Aiemmin hän vaikutti M.O.R.E.-rikollisporukassa, jonka nimi tuli sanoista ”me olemme rikollisten eliittiä”.

Andersson suoritti

Lisää aiheesta:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005752105.html

Osapuoltensa menneisyyden osalta monin tavoin järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja alamaailman murhiin kytkeytyvän oikeusprosessin yksi erityispiirre on ollut siinä, että myös Huohvanaista käräjillä puolustanut oikeustieteiden maisteri Ilkka Ukkonen on tuomittu aiemmin taposta ja tapon yrityksestä.

Huohvanaisen henkirikostausta

Osapuoltensa menneisyyden