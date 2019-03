Kaupunki

Helsinki suunnittelee 17 paviljongin rakentamista päiväkodeille ja kouluille – valtaosa väliaikaisia

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väistötilaa

Lasten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

rakentaa tänä vuonna ennätysmäärän pääosin tilapäisiä paviljonkeja kouluiksi, päiväkodeiksi tai leikkipuistorakennuksiksi.Alkavia rakennustyömaita on yhteensä 17 ja suurimman osan taloista pitäisi olla käytössä elokuussa. Useimmat on tarkoitettu remontin aikaisiksi väistötiloiksi tai lisäämään väliaikaisesti päivähoitopaikkoja alueilla, joilla niitä on liian vähän.Pidempiaikaiseen käyttöön suunniteltuja paviljongeista on kaksi, Kannelmäen leikkipuistorakennus sekä Immolantien paviljonki Tapaninvainiossa, johon tulee leikkipuisto, päiväkoti ja koulu.Kokonaan uusia päiväkoteja tulee Kalasatamaan ja Tapulikaupunkiin. jJälkimmäiseen tulee myös korvaavat tilat leikkipuistolle.tarvitsevat Daghemmet Domus (Kulosaari), päiväkoti Vilppula (Ala-Malmi), Solakallion koulu (Itä-Pakila), päiväkoti Kukkaniitty-Blomängen (Puotinharju) ja Tahvonlahden ala-aste (Laajasalo).Paviljongilla järjestetään lisätilaa Brändö Lågstadieskolanille (Kulosaari), Myllypuron peruskoululle sekä Kontulan ala-asteelle ja esiopetukselle.Suuri osa paviljongeista toimii sekä väistötilana että lisätilana. Tällaisia ovat päiväkoti Lakan ja Daghemmet Botbyn väistötilat Sinivuokonpolulla (Itäkeskus), päiväkoti Louhikon väistötilat (Pihlajisto), päiväkoti Perhosen väistötilat (Patola), Konalan ala-asteen väistötilat ja lisäpaikat esiopetukselle sekä päiväkoti Hiekkalinnan väistötilat (Vuosaari). Mustakiven korttelitalossa toimiva Puistopolun peruskoulu saa myös lisäväistötilaa Vuosaaressa.määrä Helsingin kouluissa kasvaa edelleen kaupungin kasvua nopeammin. Päiväkoteihin taas lasketaan tulevan entistä isomman osan ikäluokista, minkä vuoksi kaupunki lupaa tämän vuoden aikana yhteensä 1 600 uutta paikkaa paviljongeista ja uusista pysyviksi tarkoitetuista päiväkodeista.Meneillään on myös paljon isoja remontteja ja laajennuksia.Siksi paviljonkien pystyttämisen pitää onnistua nopeammin kuin mihin kaupunki tavallisesti on pystynyt. Valmistelevia töitä tehdään jo kuudessa osoitteessa.Näiden seitsemäntoista paviljongin lisäksi tänä vuonna avataan myös useita, joiden rakennustyöt on aloitettu jo aiemmin. Esimerkiksi syksyllä kiistan aiheuttaneen Violanpuiston päiväkodin avajaisten pitäisi olla maaliskuussa Hermannissa.