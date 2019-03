Kaupunki

Vantaa laajentaa nuorten aikuisten maksutonta ehkäisyä: kierukka on alle 25-vuotiaalle aina ilmainen

kaikki alle 25-vuotiaat saavat nyt pitkäaikaisen ehkäisyn eli kierukan tai kapselin ilmaiseksi, vaikka olisivat käyttäneet sellaista aikaisemminkin.Maksuton ehkäisy ei ole Vantaalla uusi asia, etu tarjotaan nyt vain hiukan useammalle kuin aiemminPalvelun laajentamisen taustalla on tuore tutkimustieto, jonka mukaan erityisesti pitkäaikaisten ehkäisymenetelmien tarjoaminen maksutta vähentää raskaudenkeskeytyksiä verrattuna esimerkiksi ehkäisypillereiden jakamiseen.Alle 25-vuotias vantaalainen voi aloittaa hormonikierukan, kuparikierukan tai ehkäisykapselin hankkimisen soittamalla Vantaalla ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan numeroon 09 839 50030 arkena kello 10–12.30.kierukka tai kapseli on ollut jo vuodesta 2013 asti ilmainen kaikille vantaalaisille tai Vantaalla opiskeleville iästä riippumatta. Näitä tarjotaan maksutta myös abortin jälkeen ja päihdehuollon asiakkaille.Alle 20-vuotiaalle ehkäisy on kokonaan maksutonta. Ilmaisia ovat siis myös e-pillerit, ehkäisyrenkaat ja kondomit.20–24-vuotiaille Vantaa tarjoaa edelleen maksutta pitkäaikaisten ehkäisyvälineiden lisäksi kolmeksi kuukaudeksi pillerit tai renkaan.Monet kunnat ovat laajentaneet nuorille tarjottavaa maksutonta ehkäisyä viime aikoina.