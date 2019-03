Kaupunki

Nuorten huulille tarvittaisiin nyt uusi V-sana

Meidän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Peruskoulusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yläkouluissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapaaehtoistoiminta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

arvopohjamme on vinossa: yhteiskuntamme on yksilökeskeistynyt niin paljon, että lapsia ei tehdä ja vanhukset ovat verorahoilla kustannettava pakollinen paha.Olemme kaikki osallisia välinpitämättömyyteen ja laiminlyöntiin, vaikka kuinka asian häivyttäisimme mielestämme. Hymisemme kuorossa vanhusten aseman parantamiseksi, mutta meidän ei tarvitse odottaa, että päätöselinten hitaat rattaat alkavat toimimaan, vaan voimme olla osa muutosta jo nyt.päästyäni vietin viime kesäkuun hoivaosastolla kesäapulaisena. Desinfiointiaineen haju, loisteputkien kylmä valo ja epätoivo kummittelivat mielessäni vielä kauan sen jälkeen.Silti, paljon tärkeämpänä asiana oivalsin, kuinka paljon kädestä pitäminen ja kahvihetken jakaminen vanhukselle antoi, ja niin siitä tuli merkityksellistä myös minulle.On tärkeääettä vanhustenhoidon epäkohdat on tuotu julkiseen keskusteluun. Sanktioita ja hoivakotien velvollisuuksia on hyvä kirjata lakiin. Joskus kuitenkin asian ympärille syntyy myrsky ja ongelman keskiöön tyhjiö.Yksinäisyys on erityisen painavaa silloin, kun sängystä ei pääse omin avuin ylös ja itseään ei halua kokea vaivaksi. Hoivakodissa työskentely sai minut pohtimaan, miten paljon nuoret voisivat helpottaa vanhusten yksinäisyyttä.Löytyisikö vastaus peruskoulusta?kouluvuoden rakenteissa on sen verran ilmaa, että mukaan olisi mahdollista ujuttaa vapaaehtoistyönviikko.Monissa kouluissa on joustava määrä tet-viikkoja ja muunlaisia teemaviikkoja, kuten monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikot. Mok-viikot ovat monesti hukkakäytössä: sen sijaan, että oppilaat viettäisivät viikon enemmän tai vähemmän esitelmää tehden, he voisivat olla jakamassa ajatuksiaan hoivakodeissa.Opetussuunnitelman mukaan oppilaita tulisi kannustaa osallistuviksi kansalaisiksi. Mikä olisi parempaa osallistumista kuin ottaa kaikista heikoimmat huomioon ja omalta osaltaan korjata tätä yhteiskuntamme vinoutumaa?ei usein tavoita nuoria tarpeeksi hyvin. Joitain projekteja eri-ikäisten väliseen kanssakäymiseen on kuitenkin jo rakennettu.Esimerkiksi Gutsy Go -menetelmä on saattanut yhteen myös vanhuksia ja yläkoululaisia. Tällaiset hankkeet ovat erittäin tärkeitä, mutta kohtaamiset tuppaavat jäädä lyhytaikaisiksi. Kouluissa tarjottava vapaaehtoistyö vastaisi näihin puutteisiin.Hoivakodit voisivat antaa nuorille kuiskauksia eletystä elämästä ja pienien asioiden lohdullisuudesta. Vanhusten seura tarjoaisi nuorten myllerryksessä oleviin mielenmaisemiin perspektiiviä ja rauhaa.Nuorten olisi tärkeä havaita, kuinka paljon muutosta he voivat saada aikaan ja kuinka he pystyvät vaikuttamaan yhteiskuntamme muotoutumiseen. Nuoret saavat tehdä valinnan itse; onko tulevaisuudessamme vanhuus arvokasta vai nähdäänkö vanhukset pelkästään ongelmana.Vanhuksista huolehtiminen ei selkeästi ole yhteiskuntamme vahvuus, ja asian korjaus edellyttää märehdinnän lisäksi kansalaisten osallisuutta. Nuorilla olisi tilaisuus olla edelläkävijöitä tämän suhteen.Olisiko aika viedä uusi v-sana kouluihin?