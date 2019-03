Kaupunki

Espooseen rakennettiin väliaikainen kauppakeskus puretun tilalle, mutta nyt sekin saattaa kadota

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006022220.html

Pikkulaiva on rakennettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cityconin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pikkulaiva sijaitsee