Kaupunki

Mies pahoinpiteli vaimonsa törkeästi ruotsinlaivalla, vaimo vaikeni tapauksesta oikeudessa

Hovioikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erikoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miehellä

piti ennallaan käräjäoikeuden antaman tuomion törkeästä pahoinpitelystä tapauksessa, jossa mies pahoinpiteli vaimonsa Ruotsin-laivalla marraskuussa 2015.Mies oli valittanut käräjäoikeuden päätöksestä vedoten siihen, että naisen vammat olivat jääneet vähäisiksi ja asianosaiset olivat sopineet asian.Osapuolet eivät halunneet tulla hovioikeudessa kuulluiksi, vaan näyttönä esitettiin valokuvia ja lääkärinlausunto naisen vammoista sekä valvontakameratallenne.oli kuristanut naista laivan hytissä, repinyt ja kiskonut tätä kovalla voimalla hiuksista sekä potkaissut kannella istuvaa naista kerran päähän. Hissiaulassa mies oli lisäksi lyönyt naista päähän niin, että tämä oli lyönnin voimasta kaatunut lattialle.Naiselle oli tullut pahoinpitelystä mustelmia kasvoihin ja vasempaan olkavarteen, kuristamisen merkkejä kaulaan ja turvotusta ja pintahaava vasempaan nimettömään. Oikeus katsoi, että pahoinpitely oli tehty erityisen raa’alla tavalla ja että se on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.”Tekoa on kokonaisuutena pidettävä hyvin moitittavana”, tuomiossa todetaan. Teon moitittavuutta lisää oikeuden mukaan se, että pahoinpitelyn uhri on tekijän puoliso, ja pahoinpitely on osittain tapahtunut heidän yhteisessä hytissään.tapauksessa oli se, että uhrilla eli aviovaimolla ei ollut vaatimuksia miestään kohtaan eikä kumpikaan halunnut lausua asiasta oikeudelle. Pariskunta ilmoitti sopineensa asian.Oikeuden mukaan vaimo ei valvontakamera­tallenteiden perusteella provosoinut miestään eikä puolustautunut väkivaltaa vastaan. ”Näissä olosuhteissa ja huomioon ottaen teon vakavuus, hovioikeus ei katso sovinnolla tässä asiassa olevan rangaistusta alentavaa merkitystä”, oikeus totesi.on entuudestaan takanaan ehdottomia vankeusrangaistuksia, joiden takia hovioikeus katsoi kuten käräjäoikeus, ettei rangaistusta voitu määrätä ehdolliseksi.Hovioikeus antoi miehelle törkeästä pahoinpitelystä viisi kuukautta vankeutta.