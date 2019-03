Toistuvasti humalassa ja huumeissa olevat 10–14-vuotiaat lapset levittävät toisistaan kuvia sosiaalisessa mediassa Vantaalla

Kaupunki

Toistuvasti humalassa ja huumeissa olevat 10–14-vuotiaat lapset levittävät toisistaan kuvia sosiaalisessa medi

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin selvitysten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lasten päihteidenkäyttö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päihteiden välittäminen

Tikkurilassa on tehty poliisin mukaan toistuvasti havaintoja lapsista, jotka ovat silminnähden päihtyneitä.Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedotti keskiviikkona olevansa yhdessä muiden viranomaisten kanssa huolestunut tilanteesta.”10–14-vuotiaiden lasten joukko on herättänyt suurta huolta eri viranomaisten keskuudessa. Lapset liikkuvat erityisesti Tikkurilan rautatieaseman ja Kirjastopuiston ympäristössä viikonloppujen lisäksi myös myöhään arki-iltaisin”, poliisi tiedottaa.mukaan lapset ovat käyttäneet alkoholin lisäksi kannabista ja lääkkeitä. Poliisi selvittää yhdessä lastensuojelun ja nuorisopalvelujen kanssa, mistä lapset hankkivat päihteitä.Tilanne saa poliisin myös pohtimaan perustavanlaatuisempaa kysymystä.”Mikä tai kuka saa esimerkiksi 10-vuotiaan juomaan itsensä tukevaan humalaan?”oli poliisin mukaan johtaa hiljattain kohtalokkaisiin seurauksiin.”Sivulliset pelastivat hiljattain Tikkurilan keskustassa 20 asteen pakkasessa lumihankeen sammuneen ja hypotermiasta kärsineen nuoren tytön ja auttoivat hänet sairaalahoitoon”, Itä-Uudenmaan poliisi kertoi keskiviikkona.Poliisi kuvailee Tikkurilan tilannetta jo jonkinlaiseksi ilmiöksi. Siihen liittyy paitsi päihteiden käyttöä myös toiminnan kuvaamista.Lapset ovat poliisin mukaan jakaneet valokuvia ja videoita humalaisista tai sammuneista kavereistaan sosiaalisessa mediassa.alaikäisille on rikos. Poliisi pyytää ilmiöstä jotain tietäviä ottamaan yhteyttä Itä-Uudenmaan poliisiin sähköpostitse osoitteeseen ennaltaestavatoiminta.ita-uusimaa@poliisi.fi.Kaikki suorat havainnot päihtyneistä lapsista on poliisin mukaan syytä ilmoittaa välittömästi hätänumeroon 112.