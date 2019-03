Kaupunki

Uutta tietoa Haagan puukotuksesta: Epäilty vangittu poissa­olevana, myös vuonna 1990 syntynyt veli vangittu

Omien

Rikoskomisario

Al-Hmedavi

Sekä poliisin

”Käräjäoikeus arvioi, että asiassa on perusteltu aihe olettaa, että vastaaja tulee tekemään hakijan henkeen kohdistuvan rikoksen.”

Entinen aviopari

Poliisi tutkii