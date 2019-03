Kaupunki

Kalliit koulukuvat vievät yhä vanhempien rahat Espoossa ja Vantaalla, hintaero Helsinkiin kymmenkertainen

Perheet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaan

Vanhempainyhdistyksille

Vantaan