Yksi ihminen kuollut nokkakolarissa Kirkkonummella

Tie numero 51

ihminen on kuollut nokkakolarissa Kirkkonummella, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.Onnettomuus sattui tiellä numero 51 hieman puolenpäivän jälkeen torstaina, ja viranomaiset työskentelevät yhä tapahtumapaikalla.Osallisina onnettomuudessa olivat viranomaisten mukaan rekka ja henkilöauto, joissa oli ainoastaan kuljettajat.hieman ennen yhtä iltapäivällä, että onnettomuuspaikan raivaaminen ja muu pelastustoimen työ ajokaistoilla kestää vielä joitakin tunteja.Liikenneviraston tieliikennekeskuksen mukaan onnettomuuspaikka sijaitsee Kirkkonummen liittymän ja Vuohimäen tienhaaran välisellä tieosuudella.Tie on toistaiseksi kokonaan suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikan kohdalla. Liikennehaittaa aiheutuu siis molempiin suuntiin.tunnetaan pääkaupunkiseudulla Länsiväylänä. Tien Kirkkonummea halkovan osuuden nimi on Jorvaksentie.Uutinen täydentyy.