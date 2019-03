Kaupunki

Helsinki aikoo lahjoittaa osan Meilahden huvila-alueesta tasavallan presidentille, rakennukset puretaan

kaupunki suunnittelee mittavan maa-alueen lahjoittamista tasavallan presidentille.Kyse on Meilahden huvila-alueella sijaitsevasta 2,2 hehtaarin maa-alasta ja puolen hehtaarin vesialueesta. Alueella sijaitsee kolme rakennusta. Se sijaitsee presidentin virka-asunnon Mäntyniemen naapurissa.Lahjoituksen yhtenä tarkoituksena olisi juhlistaa presidentti-instituutiota, joka täyttää sata vuotta tänä vuonna. Käytännönläheisempi syy on se, että kaupungin omistamat rakennukset ovat tyhjillään.”Ei ole varmasti mikään salaisuus, että Helsingillä on aika paljon käyttämättömiä arvorakennuksia”, sanoo Helsingin yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti https://www.hs.fi/haku/?query=sanna-mari+jantti Sijainti erityisiä turvatoimia vaativan Mäntyniemen itäpuolella tekee uuden käyttötarkoituksen löytämisestä vaikeaa, joten kaupunki keksi kääntyä Tasavallan presidentin kanslian (TPK) puoleen.”Otimme heihin yhjteyttä viime vuonna”, Jäntti sanoo. kaupunginhallituksessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Keha_2019-03-11_Khs_11_El käsitellään alueen varaamista lahjoitettavaksi. Varsinainen lahjoituspäätös tehtäisiin myöhemmin.Jäntin toiveena on, että se toteutuisi juhlavuoden 2019 aikana. Presidentti-instituutio perustettiin Suomen hallitusmuodolla, joka tuli voimaan 17. heinäkuuta 1919.Meilahden Mäntyniemeen presidentti asettui, kun arkkitehti Reima Pietilän suunnittelema virka-asunto valmistui vuonna 1993. Valtio tarvittavat maa-alueet vuosina 1983 ja 1991.Lahjoitettava alue olisi kaupungin mukaan tarkoitus liittää Mäntyniemen nykyiseen kolmen hehtaarin tonttiin. Näin ollen presidentin virka-asunnon tontti lähes kaksinkertaistuisi.sijaitsee nykyisin kolme rakennusta: 1880-luvulla valmistunut huvila, uudempi asuinrakennus ja venevaja. Kaikki ovat tyhjillään.Rakennuksista vanha huvila saattaa säästyä, jos se osoittautuu tarpeeksi hyväkuntoiseksi. Tarkoituksena olisi Jäntin mukaan purkaa se ja pystytää talo muualle Meilahteen.

Aidattaisiinko TPK:lle lahjoitettava alue?

”Se on lahjan saajan päätettävissä. Henkilökohtainen käsitykseni on, että sitä ei olla aitaamassa niin, ettei sinne pääsisi.”