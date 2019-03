Kaupunki

Kiinalainen Touchstone-rahasto lähtee Tallinna-tunnelin rahoittajaksi 15 miljardilla eurolla

Kiinalaisomisteinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finest

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finest

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesterbackan

Tallinna-tunnelia

Tallinna-tunnelin