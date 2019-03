Kaupunki

Asiantuntija: Koulujen seksuaalikasvatus on taudeilla ja raskauksilla pelottelua

seksuaalikasvatus keskittyy oppikirjoissa ja terveystiedon tunneilla usein pääasiassa seksiin, erityisesti sukupuolitautien ja raskauden käsittelyyn.Tyttöjen talon seksuaaliterveystyön vastaavan ohjaajan Heidi Simolan https://www.hs.fi/haku/?query=heidi+simolan mielestä seksuaali­kasvatuksen pitäisi olla positiivista, ei pelottelua raskaudella tai sukupuolitaudeilla.”Seksuaalisuudesta pitäisi puhua enemmän kouluissa. Niin siitä tulisi normaali asia kaikkien nuorten elämässä eikä enää pelottava tai hävettävä asia.”Hivpointin ylläpitämä sivusto Just Wear It https://justwearit.fi/ tarjoaa neuvoja seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Sivuston nuorten työn suunnittelijat Anni Susineva https://www.hs.fi/haku/?query=anni+susineva ja Maria Oinonen https://www.hs.fi/haku/?query=maria+oinonen ovat sitä mieltä, että jo opetussuunnitelmassa tulisi huomioida paremmin kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus.”Seksuaalisuus on laajempi asia kuin vain seksi ja keho.”

Miksi koulujen seksuaali­kasvatus keskittyy seksiin?

Ehkä se johtuu siitä, että ei oikein tiedetä, mitä ja miten seksuaalisuudesta voisi nuorten kanssa puhua, Susineva ja Oinonen pohtivat. Aikuisilla voi edelleenkin olla käsitys, että seksuaalisuudesta puhuminen tarkoittaa seksin opettamista. Asia ei tietenkään ole näin, vaan seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisenä olemista, Susineva ja Oinonen sanovat.

Minkälaista koulujen seksuaalikasvatuksen pitäisi olla?

Kaikki haastateltavat ovat sitä mieltä, että seksuaalikasvatuksen tulisi huomioida paremmin nuorten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus.Seksuaalikasvatuksessa pitäisi suhtautua seksuaalisuuteen lämpimästi ja opettaa kunnioittamaan omia ja toisten rajoja sekä seksuaalioikeuksia, Oinonen ja Susineva toteavat.”Tällä hetkellä terveystiedon oppikirjoissa käsitellään biologinen puoli esimerkiksi raskaudet ja seksitaudit hyvin”, Simola sanoo.Hän toivoo, että kouluissa puhuttaisiin enemmän tunteista, ihmissuhteista ja seksuaali-identiteetistä sekä seksuaalisesta suuntautumisesta.”Toki suojautumisestakin pitää puhua, mutta muistetaan myös puhua siitä, kuinka seksuaalisuus on ihana juttu kaikkien elämässä.”

Miten koulujen seksuaali­kasvatusta voisi konkreettisesti parantaa?

Osa nuorista saa todella hyvää seksuaalikasvatusta ja osan kanssa seksuaalisuudesta puhuminen jää vähemmälle. On tärkeää lisätä koulutusta seksuaalikasvatuksesta jo opettajankoulutuksessa, Susineva ja Oinonen toteavat. Opettajilla ja muilla nuorten kanssa työskentelevillä tulisi olla mahdollisuus lisäkouluttautua seksuaalikasvatuksen osalta. Opetussuunnitelmassa tulisi myös huomioida paremmin kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus.”Seksuaalikasvatus voisi olla jotenkin mukana kaikissa oppiaineissa. Asioista puhuminen on ainoa tapa saada seksuaalisuuteen liittyvät asiat arkipäiväisiksi”, Simola sanoo.

Mitä seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä nuoret esittävät eniten?

Kirjoittaja kuuluu

pääkaupunkiseudun

Nuorten ääni -toimitukseen, joka tuo esille nuorten

näkökulmia mediassa.

”Tyttöjen ja poikien talolla nuoret kysyvät kaikkein eniten seksistä ja niin sanotusta ensimmäisestä kerrasta. Oma ulkonäkö mietityttää paljon, poikien puolella sataprosenttinen vakiokysymys on peniksen pituus ja koko”, Simola sanoo.Tavallisimpia ovat kysymykset, joissa nuori kysyy ”olenko normaali”, tai onko se, mitä nuori tekee normaalia. Oinosen ja Susinevan mukaan lisäksi heidän palveluissaan nuoret kysyvät paljon seksitautien ehkäisyyn ja kondomin käyttöön sekä seksitautien testaamiseen liittyviä kysymyksiä.Myös identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen ovat kysymyksiä, joita nuoret kysyvät paljon. Lisäksi erilaiset tavat toteuttaa omaa seksuaalisuutta ovat nuorten mielestä mielenkiintoisia kysymyksiä, Tyttöjen talon Heidi Simola kertoo.”Hyvin paljon kysytään myös seksuaalioikeuksista, esimerkiksi siitä, minkä ikäisenä on oikeus päättää itsenäisesti jostain seksuaalisuuteen liittyvästä asiasta.”