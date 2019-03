Kaupunki

Onko tässä susi? Itä-Helsingissä kuvattu video näyttää eläimen lähietäisyydeltä, tutkija pitää sutena

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Susimaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silminnäkijät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Siinä