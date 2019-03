Kaupunki

Tallinna-tunnelin välien­selvittely näytti, ettei Peter Vesterbackan Espoo-linjauksella ole riittävästi tukijo

Unelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehkä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaavaongelmia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Tähän