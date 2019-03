Kaupunki

Poliisi: LSD:tä ja muita huumeita tyrkytetty lapsille Kiuruvedellä, osa välittäjistä alaikäisiä

nuoria henkilöitä on tyrkyttänyt huumeita yläasteikäisille Kiuruvedellä Pohjois-Savossa, tiedottaa poliisi. Poliisin mukaan osa välittäjistä on alaikäisiä.Huumausaineet, joista poliisi on saanut tietoa, ovat ainakin kannabis ja LSD.Poliisi on saanut tietoa myös melatoniinin käytöstä samassa yhteydessä, mikä ei ole uusi ilmiö, poliisi kertoo tiedotteessa. Melatoniinin käyttö voi liittyä esimerkiksi huumeiden aiheuttamiin masennus- ja unioireisiin.Poliisi on käynnistänyt Kiuruveden huumeiden välityksestä esitutkinnan ja pyytää yleisöä ilmoittamaan havainnoistaan.oma-aloitteinen selvittäminen katsotaan yleensä lieventäväksi seikaksi rangaistusta määrättäessä, poliisi muistuttaa tiedotteessa.Huumeiden välittäminen lapsille täyttää helposti törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön.Poliisi on kirjannut rikosilmoituksen eriasteisista huumerikoksista jo useasta henkilöstä. Pakkokeinojen avulla on saatu näyttöä rikoksista ja poliisin mukaan tuloksekkaita kuulusteluja on tehty.