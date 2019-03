Kaupunki

Henkilöauton ja kuorma-auton nokkakolari katkaisi Kehä III:n liikenteen Kirkkonummen ja Espoon rajalla

Juuri nyt

Kehä III:lla on sattunut liikenneonnettomuus lähellä Espoon ja Kirkkonummen rajaa. Kolari vaikuttaa liikenteeseen molempiin suuntiin, kehä suljettiin puoli yhdeltätoista kokonaan. Poliisi ohjaa liikennettä liittymissä.



Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo twitterissä, että onnettomuus oli henkilöauton ja kuorma-auton nokkakolari. Yksi ihminen on loukkaantunut. Pelastuslaitos on paikalla ja onnettomuuspaikkaa raivataan parhaillaan.