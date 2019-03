HSL:n lippumullistukseen on piilotettu monta pienempää uudistusta: moni matka lentoasemalle halpenee, vaihtoaika pidemmäksi, 70-vuotiaille alennuslippu

Kaupunki

HSL:n lippumullistukseen on piilotettu monta pienempää uudistusta: moni matka lentoasemalle halpenee, vaihtoai

Yksittäinen matka ”oman vyöhykkeen” ulkopuolelle halpenee

Mobiilisovellukseen tulee jatkuva tilaus

Kortinlukijan turha OK-painallus poistuu

Voimassaoloajat pitenevät

70-vuotiaille halvempi lippu keskellä päivää

Opiskelijalipun yläikäraja poistuu, alennusprosentti heikkenee

Lastenlippu kaikille alle 18-vuotiaille

Tekstarilippu ja ratikkalippu kuopataan, vanhat kortit lakkaavat toimimasta

seudun joukkuliikenteen ison lippu-uudistuksen yhteydessä tulee lukuisia pienempiä uudistuksia, jotka ovat eri kohderyhmille tärkeitä.Muita olennaisia muutoksia on lähes kymmenen.Lisävyöhykelippu on toivottu uudistus satunnaisiin matkoihin oman vyöhykkeen ulkopuolelle. Erityisen käytännöllinen se on esimerkiksi niille matkustajille, jotka pyrkivät Helsinki-Vantaan lentoasemalle.Jos esimerkiksi AB-alueen kausilipulla liikkuva asukas on lähdössä lennolle, hän voi junassa ostaa C-vyöhykettä varten lisävyöhykelipun 2,50 euron hintaan. Tällä hetkellä Vantaalle matkustamista varten joutuu ostamaan täysihintaisen seutulipun, vaikka omistaisikin Helsingin sisäisen kausilipun.Myös A-vyöhykkeen ulkopuolella asuvien satunnaiset käynnit Helsingin keskustassa halpenevat.HSL:n mobiilisovellukseen tulee toukokuussa mahdollista ostaa jatkuva säästötilaus, joka laskutetaan asiakkaalta kuukausittain. Kuukausihinnasta saa jatkuvalla tilauksella kymmenen prosentin alennuksen. Matkakortin verkkolataus otetaan käyttöön kesällä.Kertalippujen osto kulkuvälineen kortinlukijalta nopeutuu, kun OK-nappia ei enää tarvitse painaa yhtä matkalippua ostaessa. Jos kertalippuja ostetaan useita, OK-nappi varmistaa yhä ostoksen.Nykyinen lyhin vaihtoaika eli sisäisten lippujen 60 minuuttia pitenee AB-alueella 80 minuuttiin. Myös ulommilla vyöhykkeillä vaihtoajat pitenevät.Uusi 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu alennuslippu oikeuttaa käyttämään joukkoliikennettä ruuhka-ajan ulkopuolella puoleen hintaan. Alennusta voi käyttää kello 9–14, ja se koskee sekä kausi-, arvo- että lisävyöhykelippua.Tämä etu tulee kirjata matkakortin tietoihin, ja siksi matkustajan on käytävä HSL:n palvelupisteessä.Opiskelijoilta poistuu nykyinen 30 vuoden yläikäraja ja vaatimus opintotukipäätöksestä. Kaikki 17 vuotta täyttäneet saavat 45 prosentin alennuksen kausilipuista nykyisen 50 prosentin sijaan. HSL:n jäsenkunnat tukevat jatkossa opiskelijoiden joukkoliikennematkoja noin 28,5 miljoonalla eurolla.Lastenlipun ikäraja nousee nykyisestä 16 vuodesta 17 vuoteen. Aikuisten lippu vaaditaan siis vasta täysi-ikäisiltä.Tekstiviestilipun ja erillisen ratikkalipun myynti päättyy 27. huhtikuuta. Vanhat vihreät matkakortit eivät enää toimi uudistuksen jälkeen, vaan ne pitää vaihtaa uusiin sinisiin HSL-kortteihin.