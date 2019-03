90-vuotias helsinkiläisnainen kuoli lokakuussa, mutta häntä ei ole vieläkään haudattu – Omaisten riitoja käsitellään nyt hovioikeudessa

Kaupunki

kuolleen iäkkään helsinkiläisnaisen omaiset riitelevät tämän hautapaikasta ja hautajaisjärjestelyistä.Helsinkiläisnainen kuoli 90-vuotiaana viime lokakuussa, mutta omaisten oikeuteen saakka päätyneen riitelyn takia häntä ei ole vieläkään haudattu. Hänen kaksi tytärtään haluaisivat haudata äitinsä hänen viimeiseen kotipaikkaansa Helsinkiin. Leski ja poika ovat vaatineet, että vainaja siirretään Rovaniemelle ja että siunaustilaisuus pidetään siellä.Asiaa on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa. Tällä välin vainajaa ei ole saatu haudattua, vaan vainaja on säilytetty odottamassa riidan päättymistä.veivät asian oikeuteen, koska pelkäsivät, että vainaja siirretään Helsingistä Rovaniemelle. He ovat vaatineet, että vainaja määrätään haudattavaksi viimeiseen kotipaikkaansa ja että tyttäret määrätään huolehtimaan hautajaisista.90-vuotias leski ja poika ovat puolestaan vaatineet, että vainaja määrätään haudattavaksi Rovaniemelle ja, että heidät määrätään suorittamaan hautausjärjestelyt.on käsitelty viimeksi 13. maaliskuuta Helsingin hovioikeudessa. Hovioikeus kieltää ratkaisussaan vainajan leskeä ja poikaa 20 000 euron sakon uhalla aloittamasta vainajan hautajaisjärjestelyjä ja määrää keskeyttämään jo aloitetut hautajaistoimet mukaan lukien hautausjärjestelyyn liittyvän siunaustilaisuuden.