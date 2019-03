Kaupunki

Poliitikkojen pitäisi lopettaa piileskely ja kuunnella vähäteltyjä nuoria mielenosoittajia

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastolakkoilijoita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni

Harva