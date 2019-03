Kaupunki

Yksi ihminen kuoli tulipalossa Helsingin Tapaninkylässä

Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tapaninkylässä Pohjois-Helsingissä, kerrotaan pelastustoimen tiedotteessa.



Kyseessä on neljän asunnon pientalo, joka on palanut pahoin. Pelastuslaitos sai ilmoituksen Pihatiellä olevasta palosta lauantaina hieman kello yhden jälkeen iltapäivällä. Paikalle lähetettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä.



Pelastuslaitos jatkaa sammutustöitä ja poliisi tutkii syttymissyytä. Palosta aiheutuu ympäristöön savuhaittaa. Helsingin pelastuslaitos kehottaa alueen asukkaita pysäyttämään ilmastoinnin ja pitämään ikkunat suljettuina.

Poliisin mukaan palossa kuoli mieshenkilö.