Maakaasuputki väistää liito-oravia Helsingin Oulunkylässä

ei alkuperäisistä suunnitelmista poiketen rakennetakaan kulkemaan halki Patolan metsää Helsingin Oulunkylässä.Helsingin kaupunki on laatinut maakaasun siirtoputkelle uuden linjauksen, koska metsästä löytyi liito-oravan reviiri. Liito-oravahavainnot alkoivat helmikuussa tehdyistä papanalöydöksistä, ja maaliskuun alussa metsässä tehtiin tarkempi liito-oravakartoitus.Patolan metsän liito-oravatilanne kartoitettiin edellisen kerran keväällä 2018. Tuolloin metsässä ei havaittu liito-oravan jätöksiä.Myös joukko oulunkyläläisiä nousi alkuvuodesta puolustamaan monille rakasta ulkoilu- ja viheraluetta.kaasuputken reitti kulkee metsän pohjoisosassa kulkevan tien mukaisesti, ja metsän ydinalue jää näin ollen kaupungin mukaan koskemattomaksi. Alkuperäinen linjaus meni läpi metsän keskiosan.Liito-oravan reviirin lisäksi linjauksessa on kaupungin mukaan huomioitu muutkin arvokkaat luontokohteet, kuten Patolan neva ja lahokaviosammalesiintymä. Alueella sijaitsevat myös ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusaseman ja parakkialueet suojellut jäännökset.Metsän itäosaan kaasuputkea ei pysty vetämään juuri muinaisjäännösten vuoksi. Linjauksesta on sovittu yhdessä muinaisjäännösten suojelusta vastaavien viranomaisten kanssa.putkilinjan rakentamiseen käytetyn työmaatien urakan jälkeen uudeksi ulkoilureitiksi. Vanhalle reitille istutetaan metsää kyseisellä osuudella.Uusi linjaus tarkoittaa myös sitä, että Patolan metsän läpi ei rakenneta uutta, suorempaa ulkoilureittiä.reunaan rakennettava uusi maakaasun siirtoputki korvaa Käskynhaltijantien varressa kulkevan kaasuputken. Nykyinen putki joudutaan poistamaan käytöstä, koska Käskynhaltijantien varteen on tulossa uusia kerrostaloja ja Raide-Jokeri-pikaraitiotie.Putken vaatimat puiden kaadot tehdään lintujen pesimäkauden jälkeen elokuun alussa, minkä jälkeen alkaa varsinainen asennustyö. Putken on määrä olla valmis kesällä 2020.